Rekordhoch bei politisch motivierten Straftaten in Deutschland

Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Deutschland steigt auf ein neues Rekordniveau von mindestens 85.000 Fällen im vergangenen Jahr. Besonders rechte und linksextreme Gewalttaten nehmen zu. Innenminister warnen vor einer wachsenden Bedrohung für die Demokratie.

Die Bundesrepublik Deutschland verzeichnet einen alarmierenden Anstieg politisch motivierter Straftaten. Laut aktuellen Recherchen der Welt am Sonntag, die wie BILD zum Axel-Springer-Konzern gehört, registrierten die Bundesländer im vergangenen Jahr mindestens 85.000 solcher Delikte.

Dies übertrifft sogar das bisherige Rekordjahr 2024 mit 84.172 Fällen. Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Die Daten stammen aus 15 Bundesländern; lediglich Rheinland-Pfalz fehlt aufgrund von Verzögerungen nach den Landtagswahlen und dem Wechsel des Innenministers. Dennoch ist der Trend eindeutig: Die politisch motivierte Kriminalität erreicht neue Höchststände und stellt eine ernsthafte Bedrohung für die demokratische Grundordnung dar.

Die Zahl politisch motivierter Gewalttaten stieg um 1,2 Prozent auf 4.156 Fälle. Hierzu zählen Körperverletzung, Brand- und Sprengstoffdelikte sowie Landfriedensbruch. Besonders besorgniserregend ist die Zunahme von Angriffen auf Mandatsträger und Parteimitglieder: 121 Attacken richteten sich gegen Funktionäre und Mitglieder der AfD, während 62 Angriffe Vertreter aller anderen Parteien zusammen betrafen. In 103 Fällen vermuten die Behörden Täter aus dem linksextremen Spektrum.

Gleichzeitig ordnen die Ermittler rund die Hälfte aller politisch motivierten Straftaten dem rechten Spektrum zu - das sind mehr als 42.000 Delikte. Rechte Gewalttaten stiegen auf 1.598 Fälle. Linksextreme Straftaten legten laut Bericht um rund 35 Prozent auf über 13.000 zu, wobei linksextreme Gewalttaten um 42,6 Prozent auf 1.087 Fälle anstiegen.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) kommentierte die Entwicklung mit deutlichen Worten: Wenn Kabel brennen, Züge stehen und der Strom ausfällt, habe das mit Protest nichts mehr zu tun - das sei kriminell. Auch die Motive hinter den Taten liefern die Länderdaten. Knapp 1.900 Fälle wurden einer religiösen Ideologie zugeordnet, mehr als 6.000 einer ausländischen Ideologie. In Bayern spielte der Nahost-Konflikt bei 316 von 599 Fällen eine Rolle, in Sachsen bei rund der Hälfte.

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) warnte vor einer wachsenden Bereitschaft, politische Auseinandersetzungen nicht mehr mit Argumenten, sondern mit Einschüchterung, Hass und Gewalt auszutragen. Auch NRW-Minister Reul zeigte sich alarmiert: Politisch motivierte Kriminalität sei keine Fußnote mehr, sondern ein Härtetest für unsere Demokratie. Die Zahlen belegen, dass Extremismus in all seinen Formen zunimmt - von rechts, links und religiös motiviert. Die Herausforderung für die Sicherheitsbehörden wächst, ebenso wie der Druck auf die Zivilgesellschaft, sich klar gegen Hass und Gewalt zu positionieren.

Es bleibt abzuwarten, ob die Politik mit verschärften Gesetzen und Präventionsmaßnahmen reagiert, um den Trend umzukehren. Klar ist: Die Demokratie steht vor einer Bewährungsprobe, die nicht unterschätzt werden darf





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