Rekordjahre für bayerische Museen: Besucherströme kehren zurück

Nach der Corona-Pandemie erleben viele Museen in Bayern einen starken Aufschwung. Das Deutsche Museum in München und Nürnberg verzeichnen Rekordzahlen, während andere Museen positive Entwicklungen zeigen. Prominente Ausstellungen ziehen ein großes Publikum an und tragen zum Erfolg der Museen bei.

Während der Corona-Pandemie erlebten die Museen in Deutschland einen Stillstand, doch nun erleben viele Einrichtungen in Bayern wieder einen starken Besucheransturm. Das Deutsche Museum in München und Nürnberg verzeichnet Rekord zahlen. Im Jahr 2024 kamen über 1,5 Millionen Menschen zu den Standorten des Deutschen Museums, die meisten davon ins Hauptgebäude in München, was den höchsten Wert seit 1984 darstellt. Auch das 2021 eröffnete Zukunftsmuseum in Nürnberg feierte einen Erfolg mit 121.

617 verkauften Tickets, 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Generaldirektor Wolfgang M. Heckl blickt auf eine bedeutende Meilenstein: In diesem Jahr wird man wahrscheinlich den einhundertmillionsten Gast seit der ersten Ausstellung im Jahr 1906 empfangen.Neben dem Deutschen Museum und dem Zukunftsmuseum meldeten auch andere Museen in Bayern eine positive Entwicklung. Das Museum Brandhorst in München verkaufte 230.000 Tickets, rund 90.000 mehr als im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund der Ausstellung „Andy Warhol & Keith Haring. Party of Life“. Die Alte Pinakothek verkaufte 400.000 Tickets, ein Plus von 38.000 gegenüber dem Vorjahr, während die Pinakothek der Moderne einen Rückgang von 40.000 auf 340.000 Eintrittskarten verzeichnete. Die Städtische Galerie im Lenbachhaus in München und der Kunstbau erlebten 2024 das erfolgreichste Jahr seit 2015 mit 370.924 Besuchen, 23 Prozent mehr als im Vorjahr.Auch die Stadt Augsburg verzeichnet eine positive Bilanz, mit knapp 280.000 Besuchern in den städtischen Museen, 40.000 mehr als im Vorjahr. Das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg verkaufte 86.300 Tickets, ein neuer Rekord für das Haus. Das Ins Memorium Nürnberger Prozesse zog mehr als 158.000 Besucher an, so viele wie nie in den letzten zehn Jahren. Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände konnte trotz Umbauarbeiten mehr als 170.000 Besucher begrüßen. Das staatliche Germanische Nationalmuseum verzeichnete einen leichten Rückgang von 346.986 im Jahr 2023 auf 335.163 Besucher. Das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt demonstrierte den Einfluss prominenter Ausstellungen, als die Romantik-Schau über Caspar David Friedrich mit fast 70.000 verkauften Tickets ein enormes Publikum anzog. Das Museum im Kulturspeicher in Würzburg meldete rund 27.200 Besucher, während das Richard Wagner Museum in Bayreuth fast 33.600 Besucher anlockte. Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg verzeichnete ebenfalls ein leichtes Plus mit 241.900 verkauften Eintrittskarten.





