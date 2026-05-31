Rekordprämien für PSG nach Champions-League-Triumph

Paris Saint-Germain hat mit dem erneuten Champions-League-Sieg einen neuen Prämienrekord aufgestellt. Insgesamt erhält der französische Klub 149,9 Millionen Euro von der UEFA, während auch der FC Arsenal als Finalist stark von den Ausschüttungen profitiert. Die Details zur Verteilung der 2,5 Milliarden Euro Gesamtprämien für die 36 Teilnehmer.

Der Sieg von Paris Saint-Germain in der Champions League nach einem 4:3-Finalsieg im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal hat neue Rekord prämien für den französischen Meister zur Folge.

Insgesamt erhält PSG für den Titelgewinn 149,9 Millionen Euro an UEFA-Prämien, was eine neue Bestmarke darstellt. Im Vergleich zur vorherigen Saison, in der PSG bereits über 144 Millionen Euro kassierte, ist dies noch einmal ein deutlicher Anstieg. Die Prämien setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen: 6,5 Millionen Euro für den erneuten Finalsieg, zusätzlich vier Millionen Euro für die Teilnahme am UEFA Super Cup gegen Aston Villa am 12. August sowie weitere Zahlungen aus der Ligaphase und der K.o.

-Runde. Arsenal erhält als Finalist mit 143,2 Millionen Euro nur geringfügig weniger, obwohl die "Gunners" in der Vorsaison im Halbfinale gegen PSG ausschieden und damals knapp 117 Millionen Euro erhielten. Grundsätzlich schüttete die UEFA für die 36 Teilnehmer der Champions League insgesamt 2,5 Milliarden Euro an Prämien aus. Bereits die Qualifikation zur Gruppenphase wurde mit einem Bonus von rund 18,6 Millionen Euro belohnt.

In der Ligaphase, in der Arsenal acht Siege aus acht Spielen holte, gab es pro Sieg 2,1 Millionen Euro. Die K.o. -Phase bringt weitere steigende Beträge: 12,5 Millionen Euro für das Viertelfinale, 15 Millionen für das Halbfinale und 18,5 Millionen für den Finaleinzug. Zusätzlich fliesst das "Value Pillar" in die Berechnung ein, eine Zusatzzahlung, die sich aus dem Wert des nationalen TV-Marktes und der historischen Leistung des Klubs ergibt.

Diese komplexe Prämienstruktur belohnt sowohl sportliche Erfolge als auch die kommerzielle Strahlkraft der Top-Klubs





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