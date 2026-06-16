Rekordpreis für seltenes 'Super Mario Bros.'-Exemplar

Eine seltene Version von 'Super Mario Bros.' für das Nintendo Entertainment System (NES) hat bei einer Auktion einen neuen Rekordpreis erzielt. Das Spiel wurde für 3 Millionen US-Dollar (etwa 2,59 Millionen Euro) versteigert und damit den bisherigen Höchstwert von 2 Millionen Dollar aus dem Jahr 2021 deutlich übertroffen.

Eine seltene Version von ' Super Mario Bros.

' für das Nintendo Entertainment System (NES) hat bei einer Auktion einen neuen Rekordpreis erzielt. Das Spiel wurde für 3 Millionen US-Dollar (etwa 2,59 Millionen Euro) versteigert und damit den bisherigen Höchstwert von 2 Millionen Dollar aus dem Jahr 2021 deutlich übertroffen. Das Spiel befand sich in einem 'Control Deck NES Bundle', einem Komplettpaket mit Konsole, Kabeln, Controllern und Spiel, und stammte aus einer frühen Produktionsreihe mit einem auffälligen, glänzenden Sticker auf der Verpackung.

Experten schätzen, dass weltweit nur noch drei Exemplare dieser seltenen Version existieren. Der Zustand des Spiels wurde von dem Rating-Unternehmen Professional Sports Authenticator bewertet, das sich auf die Echtheits- und Qualitätsprüfung von Sammelgegenständen spezialisiert hat. Das Spiel erhielt eine positive Bewertung von 9,6 von 10 möglichen Punkten und wurde mit der Bewertung A++ ausgezeichnet, was bedeutet, dass die Originalversiegelung vollständig erhalten ist. Im Gegensatz zu späteren Versionen wurde das Spiel nicht in Plastik eingeschweißt, sondern mit einem glänzenden Sticker verschlossen.

Einige Beobachter werfen Bewertungsunternehmen jedoch vor, Preise gezielt nach oben zu treiben, und es gibt enge Verbindungen zwischen Prüforganisationen und Auktionshäusern. Gegen die Firma Wata Games läuft aktuell sogar eine Klage. Heritage Auctions, das bekannte Auktionshaus hinter dem Verkauf, weist diese Vorwürfe jedoch klar zurück und betont, dass alle Abläufe transparent und korrekt seien





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