Das Oberlandesgericht Köln urteilt: Das Erzbistum Köln muss 550.000 Euro Schmerzensgeld an eine Opfer von Kindesmissbrauch zahlen. Eine historische Zäsur.

Das Erzbistum Köln muss einer überlebenden Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 550.000 Euro zahlen. Diese Entscheidung hat das Oberlandesgericht Köln (OLG) getroffen und markiert damit den höchsten je für ein solches Opfer der katholischen Kirche festgesetzten Betrag. Damit übertrifft die neue Summe das bisherige Maximum von 300.000 Euro deutlich.

Rekordsumme und Anrechnung der UKA-Leistungen

Das Oberlandesgericht Köln hat das Urteil am Dienstag gefällt und setzt damit eine rechtliche Schwelle, die in der Geschichte der Aufarbeitung von Missbrauchsskandalen in Deutschland einmalig ist. Die Klägerin hatte ursprünglich eine noch höhere Summe von mindestens 830.000 Euro eingeklagt. Das Gericht berücksichtigte dabei, dass ihr bereits 360.000 Euro aus den Mitteln der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) der katholischen Kirche ausgezahlt worden waren. Diese geleistete Zahlung wird nun vollumfänglich auf die neue Schadenssumme angerechnet, sodass das Erzbistum die Differenz von 550.000 Euro an die Betroffene zu begleichen hat.

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Rechtsweg: Landgericht vs. Oberlandesgericht

In der ersten juristischen Instanz hatte das Landgericht Köln die Klage der Frau vollständig abgewiesen. Während unstrittig war, dass die Klägerin in den 1970er und 1980er Jahren von einem Priester schwer sexuell missbraucht wurde, der später 2022 zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, sah das Landgericht keinen Haftungsgrund für die kirchliche Behörde. Das Gericht argumentierte, der Priester habe sich mehr oder weniger als Privatperson verhalten, wodurch eine Verantwortlichkeit des Erzbistums ausgeschlossen wurde. Die Klägerin legte gegen diese Abweisung Berufung ein und bekam in diesem zentralen Punkt vom Oberlandesgericht recht.

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Kirchliche Rolle als Tatvoraussetzung

Der Vorsitzende Richter Ralf-Peter Sossna begründete die Entscheidung mit dem engen Zusammenhang zwischen den Missbrauchstaten und der kirchlichen Tätigkeit des Täters. Sossna führte aus, der Priester habe sich bereits in seiner Zeit als Diakon, noch bevor er offiziell zum Pflegevater berufen wurde, unter dem Deckmantel seiner kirchlichen Rolle an die Klägerin herangemacht. Über seine Position als Diakon habe er sich eine glaubwürdige Legende geschaffen, die ihm das nötige Vertrauen und das Nimbus verschafft habe, um Pflegekinder zu erhalten. Diese strukturelle Chance habe die Tat erst ermöglicht.

Haftung der Kirche und zukünftige Perspektiven

Das Urteil signalisiert einen deutlichen Wandel in der juristischen Bewertung von Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen. Im Gegensatz zur ersten Instanz sieht das Oberlandesgericht nun sehr wohl einen direkten Zusammenhang zwischen der Stellung des Mannes in der Kirche und seinen Verbrechen. Dies etabliert einen wichtigen Präzedenzfall für ähnliche Fälle, in dem die strukturelle Verantwortung der Institution klar benannt wird. Das Erzbistum Köln steht nun vor der finanziellen und rechtlichen Konsequenz dieser Entscheidung, die als Signal für die Aufarbeitung der Vergangenheit gewertet wird.