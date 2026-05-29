Rekordtief am Bodensee: Wasserstand so niedrig wie seit 1972 nicht mehr

Der Bodensee verzeichnet aktuell den niedrigsten Wasserstand im Mai seit über 50 Jahren. Ausflugsschiffe müssen umplanen, Badegäste weiter waten, und Vogelkundler sorgen sich um Brutplätze.

Urlauber und Badegäste sehen es sofort: Der bekannteste See Deutschlands führt derzeit so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit. Sogar Ausflugsschiffe müssen ihre Routen neu planen.

Zum Schwimmen muss man deutlich weiter in den See hineinwaten. Und Vogelkundler schlagen Alarm, weil mehrere Brutplätze trockenliegen. Am Pegel Konstanz (Baden-Württemberg) lag der Wasserstand des Bodensees am Freitag (29. Mai) bei 309 Zentimetern.

Das sind 65 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert für diesen Tag. Im Aufzeichnungszeitraum seit 1850 wurde nur einmal im Mai ein noch niedrigerer Wasserstand gemessen: 1972 war der See lediglich 290 Zentimeter flach. Das heißt, dass der derzeitige Stand der niedrigste seit mehr als 50 Jahren ist. Die Gründe für das Niedrigwasser sind vielfältig.

Normalerweise steigen die Pegel im Frühjahr und Sommer durch Regen und schmelzenden Schnee aus den Alpen an. In diesem Jahr bleibt dieser Effekt jedoch schwach. Aktuell liegt im Einzugsgebiet des Bodensees insbesondere in den tieferen Lagen deutlich weniger Schnee als saisonüblich, erklärt eine Sprecherin der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Auch Regen fehlte in den vergangenen Monaten.

Beides zusammen führt dazu, dass der Alpenrhein, der Hauptzufluss des Bodensees, aktuell unterdurchschnittlich wenig Wasser führt. Die Folgen sind bereits spürbar: Die Schifffahrt muss sich anpassen. Einige Fährverbindungen können nur eingeschränkt bedient werden, und in Häfen mit geringer Wassertiefe drohen Behinderungen. Für die Vogelwelt ist die Situation besonders kritisch.

Zahlreiche Brutplätze an den Ufern liegen trocken, was den Bruterfolg gefährdet. Vor allem Wasservögel wie der Haubentaucher oder die Kolbenente sind betroffen. Trotz der aktuellen Trockenheit rechnen die LUBW-Experten mit einem leicht steigenden Wasserstand in den kommenden Wochen. Die derzeit hohen Temperaturen könnten die Schneeschmelze in den Bergen kurzfristig verstärken.

Allerdings dürfte dieser Anstieg geringer ausfallen als üblich. Klar sei: Damit der Wasserstand signifikant steigt und wieder gewohnte Werte erreicht, müsse es neben der Schneeschmelze auch anhaltend und flächendeckend im Einzugsgebiet des Bodensees regnen. Bislang ist solcher Regen nicht in Sicht. Für Badegäste bedeutet dies, dass sie am Strand längere Wege bis zum Wasser in Kauf nehmen müssen - und noch längere, bis richtiges Schwimmen möglich ist.

Besonders in flachen Uferbereichen der Strandbäder ist der niedrigere Wasserstand deutlich wahrnehmbar, sagt Teresa Gärtner von den Stadtwerken Konstanz. Dennoch könne in allen Strandbädern gebadet werden. Die Betreiber haben die Badezonen angepasst, sodass Sicherheit gewährleistet ist. Der Blick in die Geschichte zeigt, dass niedrige Wasserstände im Mai selten sind, aber immer wieder vorkommen.

So lag der Pegel 1972 mit 290 Zentimetern noch tiefer. Auch in den Jahren 1948 und 1953 gab es ähnliche Werte.

Allerdings fällt auf, dass sich solche Extremereignisse häufen. Schon im vergangenen Frühjahr war der Wasserpegel im April ungewöhnlich niedrig. Experten führen dies auf den Klimawandel zurück: Mildere Winter mit weniger Schnee in den Alpen und häufigere Trockenperioden im Frühjahr verändern den natürlichen Wasserhaushalt. Der Bodensee reagiert empfindlich auf diese Veränderungen.

Für die Zukunft warnen Klimaforscher vor weiteren Niedrigwasserphasen, vor allem wenn die Erwärmung fortschreitet. Die Landesanstalt für Umwelt betont daher die Notwendigkeit eines nachhaltigen Wassermanagements und einer Anpassung der Nutzung. Die aktuelle Situation hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Die Schifffahrtsgesellschaften verzeichnen geringere Fahrgastzahlen, da einige Routen nicht wie gewohnt bedient werden können.

Die Fischerei kämpft mit veränderten Lebensbedingungen für die Fische. Und die Gemeinden entlang des Ufers sehen sich mit der Frage konfrontiert, ob sie langfristig ihre Hafeninfrastruktur anpassen müssen.

Allerdings gibt es auch positive Aspekte: An manchen Stellen kommen historische Funde zum Vorschein, die sonst unter Wasser liegen. Archäologen nutzen die Gelegenheit für Untersuchungen. Für die Bevölkerung bleibt der Bodensee trotz des niedrigen Wasserstands ein beliebtes Ausflugsziel. Die Aussicht auf die schneebedeckten Alpen und das klare Wasser ziehen weiterhin viele Besucher an.

Doch der Klimawandel wird den See verändern - darauf müssen sich alle Beteiligten einstellen





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