Rekordverdrossen: Bayern München ohne Torschuss in 90 Minuten

Bayern München hat in der Partie gegen Bayer Leverkusen eine nie dagewesene Statistik aufgestellt: In einer Halbzeit gab es keinen einzigen Torschuss der Münchner. Ex-Profi Lothar Matthäus zeigte sich über die Leistung des deutschen Rekordmeisters verwundert.

Bayern München erlebte in der Partie gegen den FC Bayer Leverkusen eine bemerkenswerte Statistik : Noch nie in einer Halbzeit gab es keinen einzigen Torschuss für die Münchner. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum mehr als 1.100 Spiele der Bayern statistisch erfasst. Kurz vor der Pause kam Harry Kane nach einer Freistoßflanke per Kopf zum Abschluss, da jedoch Abseits angezeigt wurde, zählte dieser Kopfball über das Tor statistisch gesehen nicht als Abschluss.

Für Kane war die Aktion zudem schmerzhaft. Der Toptorjäger prallte im Luftduell mit Piero Hincapié zusammen und musste anschließend am Kiefer behandelt werden. Für Kane ging es aber weiter. Im zweiten Durchgang gaben die Bayern dann doch noch einen Torschuss ab, sogar zwei! Ein Schuss aufs Tor war den Münchnern aber nicht vergönnt. Am Ende stand ein mickriger Wert von 0.05 xGoals zu Buche. -Experte Lothar Matthäus nicht spurlos vorbei. „Noch nie. Noch nicht einmal zu meiner Zeit. So harmlos noch nie“, sagte Matthäus in Anbetracht der Leistung des deutschen Rekordmeisters. „Zwei Abschlüsse, das waren ja keine Abschlüsse für mich. Das war ein Kopfball von Leon Goretzka und ein geblockter Schuss von Harry Kane. Und das über 90 Minuten“, gab sich Matthäus verwundert.





