Rekordverträge im Sport: Mitchell, Soto und Mahomes dominieren die Gehaltsspitze

Donovan Mitchell, Juan Soto und Patrick Mahomes unterzeichnen historische Verträge. Analyse der extremen Gehälter in NBA, MLB und NFL bis 2036.

Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers hat kürzlich einen Vierjahresvertrag über 246 Millionen Euro unterzeichnet. Mit diesem Deal teilt sich der 30-jährige Basketballer den NBA-Rekord für das höchste Jahresgehalt pro Jahr mit Shai Gilgeous-Alexander von Oklahoma City. Beide Athleten verdienen jeweils 61,5 Millionen Euro jährlich. Diese Summe markiert jedoch nur die Spitze der nordamerikanischen Basketballliga, während andere Sportarten noch deutlich höhere Gesamtpakete verzeichnen.

Höchste Gehälter in Baseball und NBA

Die absolute Spitze des Gehaltswahnsinns hält der Baseballer Juan Soto. Der 28-Jährige erhielt von den New York Mets einen Vertrag über 683 Millionen Euro für 15 Jahre. Das entspricht einem Durchschnitt von 45,53 Millionen Euro pro Jahr. Falls die Mets nach fünf Jahren nicht eine Ausstiegsklausel ziehen, gibt es noch 36 Millionen Euro Nachschlag. Möglich machen solche Summen zahlungsbereite Klubeigentümer wie Hedgefonds-Manager Steve Cohen. Da es keine Gehaltsobergrenze gibt, hat er bei den Mets alle Freiheiten.

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Zwar richtete die MLB eine Luxussteuer ein, die greift, wenn man mehr als 218,8 Millionen Euro für seinen Kader ausgibt. Trotzdem werfen Cohen und auch die Los Angeles Dodgers mit Geld um sich. Bei den Dodgers verdient Baseball-Superstar Shohei Ohtani 625 Millionen Euro für einen Zehnjahresvertrag. Der Klub vereinbarte mit dem Spieler einen Trick, um Luxiesteuer zu sparen. Momentan kassiert Ohtani nur 1,8 Millionen Euro. Dafür erhält er nach der Karriere von 2034 bis 2043 jährlich 61 Millionen Euro.

In der NBA gibt es zwar ein Maximalgehalt zu Vertragsbeginn, das bei mindestens zehn Jahren Ligaerfahrung bei 35 Prozent der jeweiligen Salary Cap liegt. Aktuell beträgt dieser Wert 51,8 Millionen Euro. Danach sind aber immer weitere Gehaltserhöhungen möglich. So entstehen Gesamtpakete wie 280 Millionen Euro über fünf Jahre bei Bostons Jayson Tatum. Orlandos Franz Wagner verdient jetzt in fünf Jahren 201 Millionen Euro. Damit war er zwischenzeitlich in der ewigen Top 10 der höchsten NBA-Verträge, mittlerweile rutschte er auf Rang 14 ab.

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NFL-Rekorde trotz Verletzung

Die Gehälter werden wegen der massiven TV-Einnahmen der NBA von 68 Milliarden Euro bis 2036 weiter steigen. Im American Football gibt es fast jede Saison Rekordverträge. In diesem Sommer unterzeichnete Kansas Citys Patrick Mahomes einen neuen Acht-Jahres-Deal bis 2033. Sowohl das Gesamtpaket von 450 Millionen Euro als auch der Schnitt pro Saison von 56,25 Millionen Euro sind momentan NFL-Bestmarken. Er bekam den Vertrag, obwohl er Ende 2025 einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

Im Eishockey sind die Gehälter am geringsten, da die NHL mit rund sieben Milliarden Euro Umsatz nur etwa ein Drittel der NFL generiert. Den Rekordvertrag für das Gesamtvolumen unterschrieb im August 2026 Colorados Verteidiger Cale Makar. Er erhält 146 Millionen Euro für acht Jahre. Der Vertrag des Kanadiers gilt ab 2027/28. Bis 2025 war noch Leon Draisaitl von Edmonton mit 100 Millionen Euro über acht Jahre der Top-Verdiener der NHL gewesen.

Zukunftsaussichten für NHL-Superstars

Ein Mega-Deal könnte bald folgen. Der Vertrag von Draisaitls Teamkollegen Connor McDavid läuft 2027/28 aus. Der aktuell NHL-Topscorer steht vor einer entscheidenden Verhandlungsrunde. Die Struktur der Gehälter in den verschiedenen Ligen zeigt deutliche Unterschiede in den finanziellen Möglichkeiten der Eigentümerschaften. Während Baseball und Football durch massive Medienrechte und wohlhabende Investoren extreme Summen ermöglichen, bleibt das Eishockey im Vergleich moderater. Dennoch entwickeln sich auch hier die Verträge kontinuierlich weiter, getrieben vom steigenden Interesse an der Liga und den entsprechenden Fernseheinnahmen.