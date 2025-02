Rekordzahl an getöteten Journalisten im vergangenen Jahr

Eine neue Studie des CPJ zeigt, dass 2023 mehr Journalisten getötet wurden als je zuvor in der Geschichte. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas ist für die meisten Todesfälle verantwortlich.

Vergangenem Jahr erlebte die Welt eine Tragödie: Mehr Journalisten wurden getötet als jemals zuvor in der Geschichte. Mindestens 124 Reporter aus 18 verschiedenen Ländern verloren ihr Leben, wie das Komitee zum Schutz von Journalisten ( CPJ ) in einer aktuellen Studie verkündete. Dies stellt einen neuen Höchststand dar, seit die Aufzeichnungen vor über 30 Jahren begannen.

Jodie Ginsberg, Geschäftsführerin des CPJ, fasste die Situation mit den Worten zusammen: „Heute ist die gefährlichste Zeit, um Journalist zu sein.“Die meisten Todesfälle, fast 70 Prozent, wurden auf den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zurückgeführt. Dem CPJ zufolge wurden im Konflikt 85 Journalisten von den israelischen Streitkräften getötet. In mindestens zehn Fällen wird von gezielten Tötungen ausgegangen. Diese Erkenntnis steht im Einklang mit dem Jahresbericht 2024 von Reporter ohne Grenzen, die ebenfalls über mehr als 50 getötete Journalisten in diesem Kontext berichten.Das israelische Militär bestreitet die Vorwürfe und erklärt, dass nicht genügend Informationen über die mutmaßlichen Vorfälle vorliegen, um diese überprüfen zu können. Die israelischen Streitkräfte betonten, Journalisten nie absichtlich ins Visier genommen und würden dies auch nie tun. Neben dem Gazastreifen gelten auch Länder wie Sudan, Pakistan, Haiti und Mexiko als besonders gefährlich für Journalisten. Die Zahl der weltweit getöteten Medienschaffenden ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 2023 kamen insgesamt 102 Journalisten ums Leben, im Jahr 2022 waren es 69. Der bisherige Höchststand wurde im Jahr 2007 mit 113 Toten erreicht, fast die Hälfte davon im Irak-Krieg. Reporter ohne Grenzen meldet, dass in den letzten 20 Jahren über 1700 Journalisten getötet wurden





