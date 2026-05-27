Relegation live: Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth am 26.05. ab 19:50 Uhr live auf ProSieben und Joyn. Einem Bericht der Sport Bild zufolge habe es durchaus Interesse auf Seiten des VfB gegeben, weiterhin mit dem 29-Jährigen zusammenzuarbeiten, aber die Ablöse und das Gehalt des Torhüters beim VfB sei für den Rekordmeister zu hoch.

Relegation live: Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth am 26.05. ab 19:50 Uhr live auf ProSieben und Joyn. Einem Bericht der Sport Bild zufolge habe es durchaus Interesse auf Seiten des VfB gegeben, weiterhin mit dem 29-Jährigen zusammenzuarbeiten, aber die Ablöse und das Gehalt des Torhüters beim VfB sei für den Rekordmeister zu hoch.

Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner habe Nübel angeblich bereits mitgeteilt, dass der Rekordmeister trotz Vertrag bis 2029 kein Interesse an dem gebürtigen Paderborner habe und ihn gerne von der Gehaltsliste streichen wolle. Das potentielle Preisschild von rund 15 Millionen Euro sei für diese internationalen Top-Klubs dabei kein Problem.

Doch eine endgültige Entscheidung wird wohl noch auf sich warten lassen, da Nübel mit der deutschen Nationalmannschaft erst zur WM in die USA fährt und sich folgerichtig auch nicht auf diese Weise für einen neuen Klub empfehlen kann. Profitieren könnte davon der FC Köln und lieh den West-Ham-Profi bis zum Saisonende. Füllkrug konnte aber nicht überzeugen und hat keine Zukunft bei den Rossoneri. Gleiches gilt für seinen Stammverein West Ham, da der Klub aus der Premier League absteigen wird.

Demnach würde sich für die Bremer die Gelegenheit bieten, Füllkrug für kleines Geld oder sogar ablösefrei zu bekommen. Laut Angaben der Sport Bild hat der SVW nun die große Chance auf die Rückholaktion, zumal der Spieler bereits im Winter nicht abgeneigt war. Zwar würde er in Bremen weitaus weniger verdienen als bei West Ham, jedoch winkt dem Stürmer wohl eine hohe Abfindung beim Premier-League-Absteiger. Demnach wäre der finanzielle Aspekt für Füllkrug nur zweitrangig.

Ebenso soll eine Rolle spielen, dass Füllkrug seinen Lebensmittelpunkt gerne wieder in Hannover hätte. Die Entfernung nach Bremen beträgt mit dem Auto nur gut eine Stunde. Neben dem SVW sollen auch Klubs aus der MLS sowie spanische und italienische Vereine an Füllkrug interessiert sein. Ein Wechsel in die USA kommt für den 33-Jährigen aber aktuell wohl noch nicht infrage.

Jenes Geld wird offenbar teilweise bereits wieder investiert. Wie Bild und Deichstube gleichermaßen berichten, wird U21-Nationaltorhüter Mio Backhaus von Werder Bremen zum SC wechseln. Der 22-Jährige wurde vor der Saison erst zur Nummer eins und zeigte beim SVW starke Leistungen. Bei Freiburg folgt er offenbar auf Noah Atubolu, der wiederum seinerseits angeblich einen Wechselwunsch hinterlegt hat.

Der 1. FC Köln soll nach Informationen der Sport Bild bei seinen Teamkollegen bereits ausgeplaudert haben, dass ein Team bereit ist, die geforderte Ablösesumme zu bezahlen. Bei diesem Team soll es sich um den FC Brentford handeln. Demnach bieten die Bees 50 Millionen Euro für den Nationalspieler.

Zuvor hatte Brighton & Hove Albion um den Flügelstürmer geworben, sich aufgrund der Ablöseforderung jedoch offenbar aus dem Poker verabschiedet. Yan Diomande brauchte nur zwei Buchtstaben, um seine Planungen für die sportliche Zukunft bekanntzugeben. Im kicker-Interview beantwortete der hoch gehandelte Dribbelkünstler die Frage, ob er auch in der kommenden Saison beider ausschlaggebende Punkt für seine Entscheidung gewesen sei.

Klar, am Ende zählen immer die Statistiken, Bestmarken, sagte der 19-Jährige, der bei der WM in wenigen Wochen mit der deutschen Nationalmannschaft ersteinmal zur WM in die USA fährt. Das Bekenntnis zu Leipzig kommt dennoch überraschend, weil er nach einem fantastischen Jahr, wie er selbst sagt, schon bei den ganz großen Teams Europas auf dem Zettel stehen soll.

Dem Vernehmen nach sind die Ablösesumme von 100 Millionen Euro, die Leipzig für das Offensiv-Juwel aufgerufen haben soll, die Interessenten jedoch fürs Erste auch abgeschreckt haben. Diomande ist vertraglich noch bis 2030 bei RB gebunden. Wie Talksport berichtet, könnte auf den Dänen möglicherweise ein Spanier folgen. Dem Bericht nach soll sich Bayer mit Andoni Iraola beschäftigen.

Der 43-Jährige hat schon vor längerer Zeit seinen Abgang zum Saisonende bei Premier-League-Klub AFC Bournemouth angekündigt, wurde zuletzt auch als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Oliver Glasner bei Crystal Palace gehandelt. Nachdem das Gerücht eines Wechsels von Said El Mala zu Brighton & Hove Albion abgekühlt ist, bringt sich nun offenbar der nächste englische Klub in Stellung. Wie der kicker berichtet, will der FC Brentford den Shootingstar des 1. FC Köln verpflichten.

Demnach sei der Klub aus der Peripherie Londons bereit, eine mittlere achtstellige Summe zu bezahlen. Mit Nationalspieler Kevin Schade und Vitaly Janelt stehen beim Tabellenachten der Premier League bereits zwei Deutsche unter Vertrag. Medienberichten zufolge lehnte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler Brightons Angebot von rund 40 Millionen Euro ab. Demnach wollen gleich fünf Teams den kroatischen offensiven Mittelfeldspieler - darunter die Frankfurter Eintracht - verpflichten.





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