Relegations‑Hinspiel: Lok Leipzig empfängt die Würzburger Kickers um 19 Uhr im Bruno‑Plache‑Stadion

Am Donnerstagabend kämpfen 1. FC Lokomotive Leipzig und Würzburger Kickers um den letzten Aufstiegsplatz in die 3. Liga. Das Spiel beginnt um 19 Uhr, wird jedoch ausschließlich per kostenpflichtigem Streaming übertragen.

Am heutigen Donnerstagabend findet das mit Spannung erwartete Relegation shinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga statt. Der 1. FC Lokomotive Leipzig trifft im Bruno‑Plache‑Stadion auf die Würzburger Kickers , während die Anzeigetafel um 19 Uhr den Startschuss anzeigt.

Die Begegnung wird nicht im freien Fernsehen übertragen, sondern ist ausschließlich über einen kostenpflichtigen Streaming‑Dienst zu sehen, dessen Übertragung bereits ab 18 Uhr 45 Minuten, also eine Viertelstunde vor Spielbeginn, startet. Wer das Geschehen live verfolgen möchte, muss also ein entsprechendes Abo besitzen, da ein Free‑TV‑Signal nicht vorgesehen ist. Die Partie ist von großer Bedeutung, weil bereits drei Regionalligameister - SV Meppen, Sonnenhof Großaspach und Fortuna Köln - den direkten Sprung in die 3. Liga geschafft haben.

Leipzig und Würzburg hingegen kämpfen um den letzten verfügbaren Aufstiegsplatz, und das unter einer teils umstrittenen Regelung, die festlegt, dass nur ein weiterer Klubs aus den beiden Regionen weiterziehen kann. Die Anreise der Würzburger Kickers ist dabei besonders interessant, denn ihr Platz in der Relegation resultierte nicht aus einem Meistertitel, sondern aus einer Besonderheit der Aufstiegsregelung: In der vergangenen Saison belegte das Team den zweiten Rang hinter der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Da Reserveteams nicht in die 3.

Liga aufsteigen dürfen, wurde Würzburg nachrückend in die Relegationsrunde berufen. Trotz dieser ungewöhnlichen Ausgangslage zeigen die Kickers Selbstvertrauen, nachdem sie am vergangenen Wochenende im Finale des Landespokals den Drittligisten TSV 1860 München besiegt hatten. Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat seinerseits zum zweiten Mal in Folge den Titel der Regionalliga Nordost errungen, musste jedoch bis zum letzten Spieltag um den Vorsprung gegenüber Carl‑Zeiss‑Jena kämpfen.

In der vorangegangenen Saison war das Team bereits in der Relegation aktiv, musste sich jedoch gegen den TSV Havelse geschlagen geben. Auch in der COVID‑geprägten Saison 2020 scheiterte Leipzig im Aufstiegsduell gegen Verl. Nun, im dritten Anlauf, hoffen beide Seiten darauf, das letzte Aufstiegstor zu erreichen und den Aufstieg in die 3. Liga endlich zu verwirklichen





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