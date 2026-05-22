Relegations-Hinspiel: Rot-Weiss Essen kommt der Rückkehr in die 2. Bundesliga näher

Rot-Weiss Essen hat im Relegations-Hinspiel gegen Greuther Fürth einen genialen Freistoß erzielt und somit der Abstiegsängste auf keim gesetzt. Darüber hinaus ist die Euphorie und Freude groß, da das Team nach fast 20 Jahren endlich an die Rückkehr in die 2. Bundesliga denkt.

Rot-Weiss Essen kommt der Rückkehr in die 2. Bundesliga vor allem dann näher, wenn Sie in ihr Relegation s-Hinspiel gegen Greuther Fürth einen genialen Freistoß treffen.

Dank eines Traumtores hoffen sie nun umso mehr auf die angestrebte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga nach fast 20 Jahren. Greuther Fürth scheiterte im Hinspiel mit 1:0, einen Treffer erzielten Torben Müsel. Dabei sei der Distanzschuss in die Winkel der Fürther Fans bei seiner Ausführung und seiner Komplexität eine Sensation gewesen





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