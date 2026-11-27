Fairphone expandiert in die USA. Im Interview spricht der Unternehmenschef Raymond van Eck über Right-to-Repair, ethische Lieferketten und GrapheneOS.

Relevanz durch Größe: Wie Fairphone Lieferketten nachhaltiger machen will". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks sparen gegenüber Patronenmodellen enorm.

Wir testen fünf auch für Familien spannende Multifunktionsdrucker ab 200 Euro. Eine Softwarestückliste erfasst Pakete, Bibliotheken und mehr. Bestehende SBOMs lassen sich auch um wichtige KI-Daten erweitern – das Ergebnis ist eine AI-BOM. Keine Abos, keine Werbung: 18 nützliche Gratis-Apps von Offline-Navigation über PDF-Editor und Vorratsverwaltung bis hin zur Spielesammlung.

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Nicht nur zu Weihnachten freuen sich Benutzer von Apple-Geräten über nützliches Zubehör. 20 Empfehlungen der Redaktion. Ein Cyberangriff ist einer der schlimmsten Notfälle für Unternehmen. Die wenigsten sind darauf vorbereitet. Dieser Leitfaden liefert Starthilfe.