Religiöse Symbole und AfD: Kritik am Nikolaus-Werbeartikel

Anwalt und Kirchen kritisieren AfD-Nikolausfigur mit Parteilogos. Rechtliche Bedenken wegen Sittenwidrigkeit und politischer Instrumentalisierung christlicher Symbole.

Der Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) steht im Mittelpunkt einer intensiven Debatte um den Umgang mit religiösen Symbolen in der politischen Werbung. Kritiker monieren, dass die Darstellung des heiligen Nikolaus in blauen Mantel mit Mitra, Stab und Evangelium in Kombination mit dem AfD-Logo ethisch und rechtlich problematisch ist. Die Kernfrage betrifft die Zulässigkeit der Nutzung christlicher Figuren für parteipolitische Zwecke, da Religiöse Symbole niemals für parteipolitische Zwecke genutzt werden dürften.

Kritik an religiöser Instrumentalisierung

Jan Overbeck machte in einem Interview mit der Zeitung "Bild" deutlich, dass die gewählte Darstellung nicht hinnehmbar sei. Er betonte, dass zwar auch Fußballvereine mit Schoko-Nikolaus-Figuren werben, diese jedoch bewusst auf christliche Symbole verzichten und die Nikoläuse lediglich in den entsprechenden Vereinsfarben kleiden. Im Gegensatz dazu verknüpft die AfD die Figur explizit mit ihren politischen Botschaften, was von Seiten der Kritiker als unzulässige Vermischung von Glaube und Parteiinteressen gewertet wird.

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Die Partei begründet ihre Entscheidung damit, dass sie sich klar zu christlichen Werten bekenne. In diesem Kontext passe der Nikolaus besonders gut zu ihr, so die Argumentation der AfD. Kritiker wie Jan Overbeck schlagen jedoch vor, dass christliche Kirchen den Nikolaus aus dem AfD-Fanshop eher als das sehen, was er ist: eine Erinnerung an einen Heiligen, der christliche Werte wie kaum ein anderer verkörperte. Die Trennung zwischen religiöser Verehrung und politischer Werbung wird hier als notwendig erachtet.

Rechtliche Einordnung durch Experten

Der Anwalt für Marken- und Kennzeichenrecht, Jan Froehlich, hält eine solche Nutzung eines Heiligen und der Bibel als christliches Symbol für juristisch anfechtbar. Er weist darauf hin, dass der berühmte, von den Christen unterschiedlicher Kirchen besonders hochgeschätzte Mensch - der zudem von der Ostkirche und der katholischen Kirche als Heiliger verehrt wird -, Nikolaus von Myra, nicht für politische Kampagnen instrumentalisiert werden sollte. Die Verwendung der Bibel in diesem Kontext wird ebenfalls kritisch betrachtet.

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Froehlich verweist speziell auf den Austausch der Bibel gegen das AfD-Parteiprogramm in der Hand des AfD-Nikolaus als zusätzlichen Anlass für Bedenken. Diese Handlung wird als Zeichen einer politischen Umdeutung gewertet. Der Verdacht der Sittenwidrigkeit könne sich daraus ergeben, dass eine als heilig verehrte Person mit Botschaften verknüpft werde, die politisch extremistisch gesehen werden können. Dies verdeutlicht das juristische Risiko für die Partei.

Positionierung der christlichen Kirchen

Die evangelische und die katholische Kirche haben sich von der AfD mehrfach distanziert und ihr vorgeworfen, menschenverachtende Positionen zu vertreten. Diese Distanzierung ist in Deutschland weit verbreitet und zeigt die Spannungen zwischen religiösen Institutionen und bestimmten politischen Strömungen. Die Kirchen betonen ihre Unabhängigkeit von politischen Agenda-Setzern und warnen vor der Vereinnahmung ihres Erbes.

Unter anderem teilten sie mit, völkischer Nationalismus sei mit der biblischen Botschaft und dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar. Diese klare Positionierung unterstreicht die Schwierigkeit, christliche Symbole neutral im politischen Raum einzusetzen. Die Kirchen sehen ihre Aufgabe darin, moralische Leitplanken zu setzen, die nicht parteipolitisch gefärbt sein dürfen. Die Debatte um den AfD-Nikolaus ist somit ein Teil einer größeren Auseinandersetzung um die Rolle der Religion in der öffentlichen Politik.

Auswirkungen auf die politische Kommunikation

Die Kontroverse um den Werbeartikel zeigt, wie sensibel der Umgang mit religiösen Ikonen in der modernen politischen Kommunikation ist. Parteien sind gefordert, klare Grenzen zwischen evangelischer Überzeugung und parteipolitischer Strategie zu wahren. Die rechtlichen Bedenken von Experten wie Jan Froehlich könnten dazu führen, dass ähnliche Werbeartikel in Zukunft auf rechtliche Probleme stoßen oder von den Marktüberwachungsbehörden beanstandet werden.

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Für die AfD bedeutet dies eine strategische Herausforderung, wie sie ihre christlichen Werte kommunizieren kann, ohne religiöse Figuren zu instrumentalisieren. Die Kritik der Kirchen und die rechtliche Einordnung durch Anwälte bilden eine gemeinsame Front, die darauf abzielt, den heiligen Raum der Religion vor politischer Vereinnahmung zu schützen. Die Zukunft wird zeigen, wie die Partei auf diese Kritik reagiert und ob sie ihre Werbeaktivitäten anpassen wird.