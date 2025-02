Remedy Entertainment Diskussiert Alan Wake 2 Erfolg und Zukunftsprojekte

Remedy Entertainment berichtete über den Erfolg von Alan Wake 2, während es auch Details zu den Entwicklungen von Max Payne 1 & 2 Remakes und Control 2 preisgab. Alan Wake 2 hat bereits seine Entwicklungs- und Marketingkosten amortisiert und soll ab Ende 2024 Gewinn durch Lizenzgebühren erzielen. Remedy plant, Updates und Erweiterungen für Alan Wake 2 zu veröffentlichen, um weitere Einnahmen zu generieren. Die Entwicklung von Control 2 schreitet gut voran und wird als Action-RPG klassifiziert. Das Max Payne Remake, das in Zusammenarbeit mit Rockstar Games entsteht, macht ebenfalls gute Fortschritte, jedoch wurde noch kein Release-Termin bekannt gegeben.

Remedy Entertainment , in einem Rahmen der Geschäftszahlenpublizierung, nicht nur zum Erfolg von Alan Wake 2 , sondern auch zur Entwicklung von Max Payne 1 & 2 Remakes und dem mit Spannung erwarteten Control 2 äußerte sich. Alan Wake 2 , so das Unternehmen, hat die Entwicklungskosten und Marketinginvestitionen bereits amortisiert. Seit Ende 2024 soll das Spiel durch den Verkauf von Lizenzgebühren Gewinn erwirtschaften.

Für Remedy eine positive Entwicklung, denn die Lizenzgebühren, die der Publisher aus dem Verkauf älterer Spiele wie Control und Alan Wake erzielt, sind aufgrund des Alters der Titel in zunehmendem Maße rückläufig. Updates und Erweiterungen für Alan Wake 2 sollen auch in Zukunft für weitere Einnahmen sorgen. Insgesamt konnte Remedy im vierten Quartal 2024 einen Umsatz von 11,7 Millionen Euro erwirtschaften – ein Zuwachs von 13,1 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres. Und auch wenn Remedy für 2025 einen weiteren Anstieg des Umsatzes erwartet, steigen auch die Entwicklungskosten für die beiden wichtigsten kommenden Spiele des Entwicklers: Max Payne 1 & 2 Remake und Control 2. Control 2 wird laut Remedy noch im Februar diesen Status erreichen. Remedy klassifiziert Control 2 als Action-RPG, was darauf schließen lässt, dass RPG-Elemente in Control 2 einen größeren Anteil des Spiels ausmachen werden als im ersten Teil. Das Max Payne Remake, das in Zusammenarbeit mit Rockstar Games entwickelt wird, macht gute Fortschritte. Mit Rockstar wird man sich nun auch über einige Schlüsselelemente des Spiels absprechen. Einen Release-Termin gibt es aber weiterhin nicht. Gleiches gilt für Control 2, dessen Entwicklung durchaus noch mehrere Jahre dauern könnte. Das Max Payne Remake ist eine vereinte Neuauflage der beiden zur Jahrtausendwende erschienenen Shooter-Meilensteine Max Payne 1 und Max Payne 2. Das Remake wird sowohl für den PC als auch die PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt. Remedy soll für das Spiel auf die eigene Northlight-Engine zurückgreifen. Max Payne 1 erschien im Jahr 2001 und machte vor allem mit dem „Bullet-Time-Effekt“ und den DirectX-7-Grafikeffekten auf sich aufmerksam.





ComputerBase / 🏆 27. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Remedy Entertainment Alan Wake 2 Max Payne Remake Control 2 Rockstar Games Action-RPG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alan Wake 2 Deluxe Edition mit Teil 1 Remaster im Angebot!Alan Wake 2 hat 2023 hohe Wellen geschlagen. Und wenn ihr damals nicht bereits zugeschlagen habt, oder euch dachtet, ihr müsst erst den Vorgänger nachholen, dann ist jetzt die richtige Zeit zum Kauf gekommen! Denn ihr bekommt jetzt die Deluxe Edition mit allen DLCs gemeinsam mit dem Remaster von Teil 1 günstig!

Weiterlesen »

Roeders Bildergarten Entertainment geht in ITV Studios Germany aufDie Produktionsfirma Bildergarten Entertainment, unter anderem verantwortlich für 'The Voice' und 'Sing meinen Song', verschwindet: Sie soll künftig in ITV Studios Germany integriert werden. Der langjährige Geschäftsführer Karsten Roeder ist bereits raus.

Weiterlesen »

Samsung Galaxy S26: Apple'dan İlham Alan Batarya TeknolojisiSamsung'un Galaxy S26 modeliyle ilgili ilk söylentiler ortaya çıktı. Akıllı telefonların daha uzun süre dayanmasını sağlayacak özel bir batarya teknolojisi kullanılacağı tahmin ediliyor.

Weiterlesen »

Romany Wake erhält täglich Briefe vom Mörder ihrer MutterStapelweise Briefe, Tag für Tag – vom Mörder ihrer Mutter. Romany Wake möchte einfach nur, dass das aufhört, doch niemand hilft der jungen Australierin.

Weiterlesen »

Alan Permane will Yuki Tsunoda zu Red Bull befördernAlan Permane, der Renndirektor von AlphaTauri, möchte Yuki Tsunoda helfen, in die Red Bull-Mannschaft aufzusteigen. Obwohl Tsunoda seit fünf Saisons für AlphaTauri fährt, sieht Permane noch Verbesserungspotenzial bei ihm, insbesondere auf mentaler Ebene. Er empfiehlt Tsunoda, sich von erfahrenen Fahrern wie Oscar Piastri inspirieren zu lassen und seine Frustration im Umgang mit schwierigen Situationen besser zu kontrollieren.

Weiterlesen »

Harald Schmidt sieht Deutschland nicht als „Entertainment-Land“In einem österreichischen Podcast hat Harald Schmidt seine Gedanken zur Bundestagswahl ausgebreitet. Das Ergebnis bereitet ihm keine Sorge, wohl aber die Populismus-Kompetenz des deutschen Spitzenpersonals. Kritisch äußerte sich der Entertainer über Subventionen im Kulturbereich.

Weiterlesen »