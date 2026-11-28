Remis beim Hamburger SV: Kimmich verliert die Nerven, Bayern wichtige Punkte
Joshua Kimmich verliert die Nerven und sieht die Rote Karte, der FC Bayern verliert im Spiel beim Hamburger SV wichtige Punkte im Meisterkampf der Fußball-Bundesliga.
Joshua Kimmich verliert die Nerven und sieht die Rote Karte, der FC Bayern verliert im Spiel beim Hamburger SV wichtige Punkte im Meisterkampf der Fußball - Bundesliga.
Nach einer Halbzeit in Unterzahl musste sich der Meister in turbulenten Zeiten mit einem 0:0 beim HSV begnügen. Borussia Dortmund könnte seinen Vorsprung auf die Bayern damit auf vier Punkte ausbauen. Er diskutiert ganz gerne mal mit dem Schiedsrichter, ärgert sich über Pfiffe, bei denen es nichts zu diskutieren gibt.
Aber dass Kimmich so die Nerven verliert wie am Samstag im Volkspark, das war nicht zu erwarten und ist vermutlich nur mit der außergewöhnlich schwierigen Lage zu erklären, in der die Bayern derzeit stecken. Der Halbzeitpfiff nahte, als Alexander Roessing-Lelesiit ohne Not auf Kimmich zulief, ihn rempelte und damit provozierte. Der Kapitän packte den jungen Norweger daraufhin an den Haaren und zog ihn zu Boden.
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