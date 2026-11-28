Die Schach-Weltmeisterschaft bleibt spannend: Titelverteidiger Gukesh Dommaraju und Herausforderer Javokhir Sindarov erzielen im vierten Duell ein Remis. Der Stand beträgt nun 2,0 zu 2,0 nach 34 Zügen.

Titelverteidiger Gukesh Dommaraju und sein usbekischer Herausforderer Javokhir Sindarov haben auch das vierte Duell um die Schach-Weltmeisterschaft unentschieden beendet. Am Samstag einigten sich die beiden Großmeister nach insgesamt 34 Zügen auf das nächste Remis, wodurch die Meisterschaft weiterhin ein zähes Ringen bleibt. Der aktuelle Punktestand im Kampf um den Titel beträgt nun ausgeglichen 2,0 zu 2,0.

Russische Verteidigung als Überraschungsmoment

Javokhir Sindarov entschied sich in der späten Phase der Partie für die russische Verteidigung, eine Eröffnung, die er bisher nur sehr selten und seit 2019 gar nicht mehr gespielt hatte. Der indische Großmeister Gukesh bot nach 34 Zügen letztlich das Remis an, nachdem sich in der Partie eine dreifache Stellungswiederholung ereignet hatte. Sindarov hatte sich dabei einen leichten Zeitvorteil erarbeitet, reichte mit den schwarzen Figuren jedoch nicht zum ersten Sieg. Die Wahl der russischen Variante war als Taktik gedacht, Gukesh aus dem Konzept zu bringen, ist sie doch eine der soliden und großen Eröffnungen, die bei WM-Matches immer erwartet wird.

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Expertenanalyse zu Strategien und Vorbereitungen

ntv.de-Experte und Bundestrainer Jan Gustafsson zeigte sich überrascht von der taktischen Ausrichtung Sindorovs, wies jedoch darauf hin, dass Gukesh seinerseits eine sehr seltene Nebenvariante wählte, die seinen Gegner völlig überraschte. Die russische Verteidigung bietet ein sehr weites Feld an Möglichkeiten, was es für Sindarov schwierig machte, alle kleinen Nuancen nur für dieses spezielle Match zu studieren. Gukesh nahm wenig Zeit ausgangs der Eröffnung in Anspruch und erreichte bereits im sechsten Zug eine Stellung, die auf diesem hohen Level noch nie zuvor gesehen wurde. Diese ungewöhnliche Entwicklung schockierte den Titelverteidiger jedoch nicht.

Präzision am Brett trotz ungewohnter Stellungen

Gukesh brachte im neunten Zug eine absolut wehrhaft aussehende und sehr interessante Idee ein, bei der er die Dame nach B1 stellte, hinter die eigenen Bauern, um den Bauern auf D5 mit einer taktischen Idee zu schlagen. Jan Gustafsson betonte, dass dieser Zug zeigt, wie gut Gukesh vorbereitet ist und dass er offensichtlich viel in der Vorbereitungsphase gearbeitet hat, da er vor der Weltmeisterschaft nicht viel gespielt hat. Sindarov musste hingegen viel am Brett arbeiten und agierte nicht immer mit dem besten Computerzug, doch er machte keinen Zug, der seiner Stellung richtig schadet, und hielt das Spiel extrem umsichtig zusammen.

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Psychologischer Druck und nächste Schritte im Turnier

Auch im weiteren Verlauf der Partie übte Gukesh etwas Druck aus, doch Sindarov blieb die ganze Zeit präzise, sodass das Pendel nie so ausschlug, dass eine der Seiten ernsthaft in Vorteil hätte kommen können. Besonders am Ende, als es um das genaue Berechnen von Varianten ging, war Sindarov extrem genau. Jan Gustafsson sieht den Trend nun auf der Seite von Gukesh, da er sich vorstellen könnte, dass Sindarov etwas nervös wird, wenn er merkt, dass Gukesh mit neuen, gefährlichen Ideen bewaffnet ist. Sindarov kann jedoch weiterhin auf sein Spiel am Brett vertrauen.

Formkurve und Gesundheit der Konkurrenten

Zusammenfassend wirkt Javokhir Sindarov in der Eröffnung durch die große Spieltätigkeit vor dem Match nicht ganz auf dem gleichen Informationsniveau wie sein Gegner, der in der Vorbereitungsphase mehr Zeit hatte. Dennoch hat Sindarov sich zuletzt sehr gut in Form gezeigt, was er kompensieren kann. Ein moralischer Vorteil geht aktuell an Gukesh, der zudem mitteilte, dass seine Erkältung abgeklungen ist und er sich fast wieder hundert Prozent fit fühlt. Solange es zu keinem entscheidenden Durchbruch kommt, bleibt die Schach-Weltmeisterschaft nach vier Partien ein offenes und spannendes Duell mit dem aktuellen Stand von 2,0 zu 2,0.