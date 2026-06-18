Remo Freuler zur Teamkrise: Offene Kritik und der Druck vor dem nächsten Spiel

Nach dem 1:1 gegen Katar spricht Remo Freuler über die angebliche Toxizität im Schweizer Team, die Wichtigkeit von Selbstkritik und seine persönliche Freude über 90 Länderspiele. Er fordert eine klare Ansprache von Problemen und eine konsequente Verbesserung für die kommenden Aufgaben.

Die Schweizer Nationalmannschaft steht nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Katar in der Kritik, besonders was die Teamdynamik und die Führungsrolle von Granit Xhaka angeht. Mittelfeldspieler Remo Freuler von FC Bologna, der bald sein 90.

Länderspiel absolvieren wird, bezieht klar Stellung. Er betont, dass man im Fußball Fehler ansprechen und kritisch mit sich selbst sein müsse, statt nur über Positive zu reden. Freuler erklärt, dass eine offene Kommunikation innerhalb der Mannschaft essenziell sei und wer damit ein Problem habe, sei "im Fußball vielleicht ein bisschen am falschen Platz". Dies ist eine deutliche Reaktion auf Berichte, laut denen einige Spieler sich durch Xhakas strenge Ansagen verunsichert fühlen und von einer "toxischen" Stimmung gesprochen wurde.

Freuler betont außerdem die Wichtigkeit, aus Fehlern zu lernen und sich für das nächste Spiel zu verbessern. Gleichzeitig äußert er sich stolz über seine bevorstehende 90. Nominierung, ein Ziel, von dem er als Kind geträumt habe. Für das anstehende Spiel erwartet er eine intensive Partie gegen einen starken Gegner und fordert, von der ersten Sekunde an bereit zu sein.

Der Fokus liege darauf, gut ins Spiel zu kommen, dann folge der Rest von selbst





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