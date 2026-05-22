Remo Pollert, ein Schüler einer Münchner Fachoberschule, wurde am 9. Mai ertrunken, nachdem er in der Isar auf der Ludwigsbrücke angetroffen wurde. Die Trauerfeier findet am Technoclub Blitz statt, in dem er seine letzten fröhlichen Stunden verbracht hatte. Die Eltern und Großmutter sind im Club geblieben, um sich in den schweren Stunden zu schützen und Halt zu geben. Die Scheidung von Lara Joy Körner und Heiner Pollert ist beendet, und sie geben sich in der Trauer um ihren Sohn Halt.

Remo Pollert , ein Schüler einer Münchner Fachoberschule, wurde am 9. Mai gegen 9.45 Uhr in der Isar ertrunken. Er war zuvor in der Isar auf der Ludwigsbrücke angetroffen worden.

Die Polizei geht von einem Leichenschaden aus, möglicherweise durch einen Unfall oder einen Herzstillstand. Remo Pollert war 19 Jahre alt und hatte seine letzten fröhlichen Stunden seines Lebens im Technoclub Blitz verbracht. Er war mit Freunden und Mitschülern, seiner Großmutter und seinen Eltern gekommen, um bei einer Trauerfeier Abschied von ihm zu nehmen. Die Trauerbewältigung ist noch nicht abgeschlossen, aber die Familie und Freunde versammeln sich, um gemeinsam zu weinen und zu trösten.

Die Einladung zur Trauerfeier zeigt Remo Pollert auf dem Smartphone, mit einem Handtuch um die Hüfte und einem Bier in der Hand, an der Stelle, an der er gefunden wurde. Die Eltern und Großmutter sind im Club geblieben, um sich in den schweren Stunden zu schützen und Halt zu geben. Der Vater, Heiner Pollert, ist Anwalt und Unternehmer und hat vier Frauen, die ihm sieben Kinder geschenkt haben.

Remo Pollert war eines von drei Kindern und war sehr eng mit seinem Vater. Die Scheidung von Lara Joy Körner und Heiner Pollert ist beendet, und sie geben sich in der Trauer um ihren Sohn Halt. Die Trauer um Remo Pollert ist noch nicht abgeschlossen, aber die Familie und Freunde versammeln sich, um gemeinsam zu weinen und zu trösten





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