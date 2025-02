Renars Uscins zum ersten Mal Deutschlands Handballer des Jahres

Renars Uscins von der TSV Hannover-Burgdorf wurde zum ersten Mal zum Deutschlands Handballer des Jahres gewählt. Die Leserwahl der Handballwoche kürte den 22-jährigen Linkshänder zum neuen Star des Handballs. Bei den Frauen setzte sich Xenia Smits von der HB Ludwigsburg durch.

Das Kalenderjahr 2024 erlebte Renars Uscins (22) auf der Überholspur. Nun wurden seine Leistungen mit der erstmaligen Wahl zu Deutschlands Handballer des Jahres honoriert.Bei der traditionellen Leserwahl der'Handballwoche' wurde der Linkshänder von der TSV Hannover-Burgdorf, der auch Niedersachsens Sportler des Jahres wurde, erstmals zu Deutschlands Handballer des Jahres gewählt.erhielt 6643 Punkte. Damit verwies er DHB-Torhüter Andreas Wolff (THW Kiel/4459) und den dänischen Welthandballer Mathias Gidsel (Füchse Berlin/3913) deutlich auf die Plätze.'Handballer des Jahres? Das klingt super. Gerade vor dem Hintergrund, dass es mein erstes richtiges Jahr auf diesem Niveau war, ist das eine riesige Wertschätzung. Vielen Dank an alle Leser der Handballwoche für diese Ehre und Auszeichnung', wird Uscins, der bislang erst 29 A-Länderspiele bestritten hat und dabei 164 Tore erzielte, zitiert.zu Deutschlands Handballer des Jahres gewählt worden war. Rekordsieger der von der'Handballwoche' durchgeführten Wahl ist indes Torwart-Ikone Andreas Thiel mit wohl uneinholbaren sieben Auszeichnungen. 1978 wurde Heiner Brand als erster Sieger gekürt.Eine kleine Überraschung gab es indes auch bei den Frauen: Nationalspielerin Xenia Smits wurde erstmals zu Deutschlands Handballerin des Jahres gewählt. Rückraumspielerin Smits von der HB Ludwigsburg setzte sich mit überragenden 5542 Punkten überdeutlich vor Bölk (Ferencvaros Budapest/2380) sowie Torhüterin Katharina Filter (Brest Bretagne/2329) durch. Warum die Wahl auf Smits fiel?'Ich denke, ich bin eine recht komplette Spielerin und im Angriff, inklusive Assists, und in der Abwehr gut unterwegs. Dieses Gesamtpaket ist mir sehr wichtig', erklärte die 30-Jährige.





