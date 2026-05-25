Renate Künast offenbart, ihr Vater war einst NSDAP-Mitglied

Renate Künast, Politikerin der Grünen, hat offenbart, ihr Vater war einst Mitglied der NSDAP. Sie spricht offen über ihre Erfahrungen und betont die Bedeutung der Aufklärung über die Vergangenheit.

Es habe sie getroffen, dass ihr Vater in den neu aufbereiteten NSDAP -Akten auftaucht, sagt Renate Künast. Die Grünen- Politik erin habe kein Problem, öffentlich darüber zu reden.taucht als NSDAP -Mitglied in digital aufbereiteten Mitgliederakten auf.

"Er ist am 1. Mai 1933 in der Partei aufgenommen worden, also wenige Wochen nach der Machtübernahme", sagte die Grünen-Politikerin dem "Spiegel".

"Es war kein Schock, aber es hat mich schon getroffen und beschäftigt mich seitdem. Wenn aus einer unbeantworteten Frage Gewissheit wird, geht das Nachdenken wieder los", sagte Künast, die bis zum Frühjahr 2025 dem Bundestag angehörte. Sie rede darüber mit ihrem Mann und Freunden.

"Nach dem Krieg war es auch bei uns wie in vielen Familien: Das war ein Schweigekartell", sagte sie weiter. Oft habe sie früher gehört: Man habe nichts gehört und wenn, hätte man ja nichts ändern können. Sie habe das als Jugendliche aufgeregt.

"Ich wollte und will damit anders umgehen. Das hat mich geprägt, mich einzumischen.

". Deshalb habe sie auch kein Problem, über die -Mitgliedschaft ihres Vaters öffentlich zu reden.

"Wissen, was war, ist Voraussetzung für Aufarbeitung, sonst kommt nur Verstellung dabei raus. ". Mitte März hatte das US-amerikanische Nationalarchiv begonnen, eine historische Familienforschung über das Internet zu ermöglichen. Auf der Suche nach der eigenen Verwandtschaft kann sich jeder ohne vorherige Anmeldung durch Millionen Einträge klicken.

Die "Zeit" und der "Spiegel" haben die Mitgliedskarten der NSDAP digital aufbereitet. Die Mitgliedschaft in der Partei zeige vorerst nur, dass jemand eingetreten sei und sage wenig darüber aus, wie sich die Person im Nationalsozialismus verhalten habe, hatte Historiker Martin Winter bei Veröffentlichung der Daten vor gut zwei Monaten gesagt.

Allerdings habe man durch den Beitritt auf jeden Fall eine Zustimmung signalisiert. Umgekehrt bedeute es aber auch nicht, dass jemand ohne Treffer im Archiv nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun gehabt habe





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