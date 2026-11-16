Renaturierung der Greenwichpromenade in Berlin-Tegel startet

Das Bezirksamt Reinickendorf beginnt mit der ökologischen Aufwertung der Greenwichpromenade in Berlin-Tegel. 600.000 Tulpenzwiebeln und Bodenverbesserungen sorgen für neue Lebensqualität.

Das Bezirksamt Reinickendorf hat die umfangreichen Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung der Greenwichpromenade in Berlin-Tegel eingeleitet. Im Fokus stehen dabei vier große Rasenflächen auf einer Gesamtfläche von rund 10.700 Quadratmetern, die in den vergangenen Jahren durch intensive Nutzung als Erholungs- und Aufenthaltsbereich stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Massive Bodenverbesserung durch spezielle Substrate

Der starke Andrang der Bevölkerung in den letzten Jahren hatte dazu geführt, dass der Untergrund der Grünflächen extrem verdichtet war. Um diese schädliche Entwicklung rückgängig zu machen, setzten die Verantwortlichen beim Bezirksamt Reinickendorf zunächst auf mechanische Lockerungsarbeiten. Der Boden wurde dabei bis zu einer Tiefe von 20 Zentimetern aufgerissen, um die Durchlüftung und die Struktur des Bodens grundlegend zu verbessern.

Also read Bis zu 87 Prozent günstiger als das Auto: Lohnt sich ein Lastenrad in Berlin?

Anschließend kam ein spezielles Pflanzenkohle-Substratgemisch zum Einsatz, das den Boden nachhaltig ökologisch aufwerten soll. Insgesamt wurden demnach 70 Lkw-Ladungen dieses speziellen Substrats in den Boden eingearbeitet. Die Tiefe der Einarbeitung betrug dabei bis zu zehn Zentimeter, was eine signifikante Verbesserung der Bodenqualität für zukünftige Bepflanzungen verspricht.

600.000 Tulpenzwiebeln färben die Promenade

Ein absolutes Highlight der aktuellen Pflegearbeiten ist die maschinelle Pflanzung von insgesamt 600.000 Tulpenzwiebeln. Diese werden in den leuchtenden Farben Rot und Gelb gesetzt und werden voraussichtlich ab dem kommenden Frühjahr zu einem farbenprächtigen Blickfang auf der Greenwichpromenade werden. Die Zahlen verdeutlichen das immense Ausmaß dieser gärtnerischen Maßnahme im öffentlichen Raum.

Advertisement

Diese florale Verschönerung ist Teil eines größeren Plans, um die Attraktivität dieses bedeutenden Erholungs- und Aufenthaltsorts im Bezirk Reinickendorf langfristig zu sichern. Die Farbeindrücke sollen dabei nicht nur optisch wirken, sondern auch die Wahrnehmung des Parks als wichtigen sozialen Ort stärken.

Weitere Schritte bis 2027 geplant

Die aktuellen Arbeiten stellen nur einen Schritt auf einem längeren Weg dar. Die abschließende Raseneinsaat auf den bereits bearbeiteten Flächen ist für den Zeitraum bis spätestens zum Frühjahr 2027 geplant. Diese Frist gibt den neu eingebrachten Substraten und den gepflanzten Zwiebeln genug Zeit, um sich festzuwurzel und das Ökosystem der Promenade nachhaltig zu stabilisieren.

Für das kommende Jahr sind laut Aussage der Bezirksverwaltung weitere Maßnahmen vorgesehen. Das strategische Ziel ist es, die Greenwichpromenade sowohl in ökologischer, gestalterischer als auch in funktionaler Hinsicht weiter aufzuwerten. Die langfristige Sicherung der Funktion als wichtiger Ort für Erholung und gesellschaftlichen Austausch in Berlin-Tegel bleibt dabei das zentrale Anliegen der Verwaltung.