Renault 5 Evolution: Retro-Charme und Moderne Technologie in einem Kleinwagen

Diese Kombination aus Retro-Design und innovativer Technologie sorgt dafür, dass der Renault R5 Evolution sowohl auf der Straße als auch in der Stadt durch seine Wendigkeit und den unverwechselbaren Fahrspaß begeistert. Kleinwagen gehören in Deutschland zu den beliebtesten Fahrzeugtypen und zählen regelmäßig zu den meistzugelassenen Modellen. Kein Wunder, denn sie bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die viele Fahrerinnen und Fahrer überzeugen. Besonders geschätzt wird ihre kompakte Größe, die das Parken und Manövrieren im Stadtverkehr erleichtert und gleichzeitig ein hohes Maß an Flexibilität und Komfort bietet. Doch auch auf längeren Strecken überzeugen sie mit einem niedrigen Verbrauch und einer agilen Fahrweise. Der neue Renault 5 Evolution ist als herausragendes Modell die perfekte Wahl für alle, die sich einen praktischen, aber auch stylischen Kleinwagen wünschen, der mit seiner Mischung aus Retro-Charme und Innovation zu begeistern weiß. Aktuell bietet 9Drive einen besonders attraktiven Leasing-Deal für den Renault 5 Evolution an. Privatpersonen können den Kult-Kleinwagen bereits ab 199,00 Euro im Monat leasen. Die Laufzeit beträgt 60 Monate bei einer jährlichen Laufleistung von 5.000 Kilometern. Der Renault 5 Evolution vereint den legendären Retro-Charme des ikonischen Originals mit modernster Technologie und einem sportlichen, dynamischen Fahrerlebnis. In der Version Evolution mit 122 PS bietet kraftvolle Leistung und ein herausragendes Fahrerlebnis. Der Elektromotor sorgt für sofortiges Drehmoment und dynamische Beschleunigung, ideal für Stadtverkehr und längere Strecken. Die Ausstattung umfasst eine Klimaautomatik, ein 10,1-Zoll OpenR Link Infotainmentsystem mit Arkamys Soundsystem, sowie kabellose Smartphone-Integration via Android Auto™ und Apple CarPlay™. LED-Tagfahrlichter und Voll-LED-Scheinwerfer (LED Pure Vision) bieten optimale Sicht. Sicherheitsfeatures wie der Notbremsassistent mit Kreuzungsassistenten und Fußgänger-/Fahrraderkennung, sowie das eCall-Notrufsystem sorgen für zusätzliche Sicherheit. Der Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer und die Einparkhilfe hinten machen das Fahren noch komfortabler. Dank des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP) und der Berganfahrhilfe bleibt der Renault 5 jederzeit stabil und sicher – ein rundum modernes Fahrzeug.





