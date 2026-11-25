2027 werden die Facelifts vom Renault Megane E-Tech und Scenic E-Tech eingeführt, dazu gesellt sich der R5 Turbo 3E als teurer und limitierter Super-E-Flitzer.

mit verbesserter Technik. Zum anderen der 5 Turbo 3E, ein extrem sportliches Elektro-Modell, das in kleiner Auflage gebaut wird und den Namen der berühmten R5-Turbo-Modelle der 80er-Jahre aufgreift.

Der 4,20 Meter lange Megane E-Tech Electric verändert sich vor allem vorn. Die Frontpartie wird neu gestaltet, um sich der Designsprache der neueren Renault-Modelle anzunähern, während hinten die durchgehende Lichtsignatur mit dreidimensionalen Elementen neu interpretiert wird.

Also read Lena Berger wechselt zu Union Berlin: Nationalspielerin verstärkt die Frauenfußballerinnen ab 2027

Darüber hinaus gibt es neue Felgen und eine spezifische Gestaltung für die Ausstattung Esprit Alpine. Der Innenraum behält das System openR link mit integriertem Google bei, aktualisiert aber die Dienste und vernetzten Funktionen. Die Modellpalette wird auf zwei Ausstattungen vereinfacht, Techno und Esprit Alpine, und eine einzige Kombination aus Motor und Batterie.

Der Motor leistet 162 kW, während der Akku von den bisherigen 60 kWh auf 67 kWh erhöht wird und die LFP-Chemie verwendet.und das Schnellladen mit nun bis zu 165 kW ermöglicht es, von 15 auf 80 Prozent in 24 Minuten zu gelangen. Renault Scenic E-Tech wurde auch überarbeitetNach ähnlichem Muster wurde auch der eng verwandte Scenic E-Tech überarbeitet: Die Einstiegsversion erhält nun eine LFP-Batterie, die aus dem Megane-Facelift bekannt ist. Damit steigt die WLTP-Reichweite von 423 auf 459 km.

Advertisement

Die große Batterie hat wie bisher eine NMC-Chemie, speichert aber zwei Kilowattstunden mehr, womit die WLTP-Reichweite von 600 auf 621 bis 632 kmPreis? Ab 37.850 Euro. Der Renault 5 Turbo 3E teilt den historischen Bezug mit seinem zivilen Elektro-Bruder, haut aber in jeder Hinsicht mehr auf den Putz als die . Die breite Karosserie, die ausgeprägten Kotflügel und die großen Lufteinlässe interpretieren die alten Renault 5 Turbo und Turbo 2 neu, während darunter eine spezifische Plattform zum Einsatz kommt.

Die Abmessungen verdeutlichen das Projekt: 4,08 Meter Länge, 2,03 Meter Breite und 1,38 Meter Höhe. Der Extrem-Stromer setzt auf Leichtigkeit mit einem Zielgewicht von etwa 1.450 kg, was für ein Elektrofahrzeug recht gering ist. Die beiden in den Hinterrädern integrierten Elektromotoren sorgen für Hinterradantrieb, mit einer Gesamtleistung von 408 kW, einer Beschleunigung von 0-100 km/h in weniger als 3,5 Sekunden und einerDie Batterie hat 70 kWh Kapazität mit einer Reichweite von etwa 400 km.

Die 800-Volt-Architektur ermöglicht Ladevorgänge von bis zu 350 kW, wobei von 15 auf 80 Prozent in etwa 15 Minuten geladen werden kann. Die ersten Auslieferungen sind für 2027 vorgesehen. Der angekündigtefür die ersten 500 Vorbestellungen. Hinzu kommen auf Wunsch noch exklusive Optionen und Personalisierungen.