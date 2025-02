Renault-Joint-Venture Hyvia in Frankreich in Insolvenz

Das Joint-Venture Hyvia, ein Unternehmen von Renault und Plug Power, das sich auf Wasserstoff-Transportern spezialisiert, befindet sich in Frankreich in einem Insolvenzverfahren. Die Gründe für die schwierige Lage werden in dem Artikel erläutert.

Hyvia , ein Joint-Venture des französischen Autobauers Renault und dem amerikanischen Unternehmen Plug Power , befindet sich in Frankreich in einem Insolvenz verfahren. Renault -Chef Luca de Meo bezeichnete die Lage der 2021 gegründeten Tochter in einer parlamentarischen Anhörung als „schwierig“ – es gebe keinen Markt für Wasserstoffantriebe. Hyvia hatte bereits Ende des vergangenen Jahres einen Insolvenz antrag gestellt, den das Handelsgericht von Versailles im Dezember genehmigte.

Inzwischen wurde der so genannte gerichtliche Sanierungszeitraum, der eigentlich zum 31. Januar ausgelaufen wäre, um einige Wochen verlängert, sodass weiterhin die Chance besteht, das Unternehmen durch eine Übernahme oder neue Investoren zu stabilisieren. Wichtig dabei: Es handelt sich beim Fall Hyvia nach französischem Insolvenzrecht um eine „procedure de redressement judiciaire“, also ein gerichtliches Verfahren mit dem Ziel einer Sanierung. Und nicht um ein Liquidationsverfahren („procedure de liquidation judiciaire“), bei dem es um die Abwicklung des Unternehmens geht. Um die Existenz von Hyvia geht es dennoch. Denn bis zur ersten Deadline am 31. Januar ist es augenscheinlich nicht gelungen, eine Sanierungslösung zu finden. Hyvia selbst gibt als Grund seines Konkurses „die zu langsame Entwicklung der Ökosysteme für Wasserstoffmobilität in Europa und die sehr hohen Entwicklungskosten an, die für H2-Innovationen erforderlich sind“. Und: Drei Jahre lang habe Hyvia als eines der ersten Unternehmen, das in die Wasserstoffmobilität investiert hat, ein Angebot auf einem Markt entwickelt, „der leider immer noch nicht vorhanden ist“.Hyvia war 2021 angetreten, um von Frankreich aus leichte Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb in Europa zu kommerzialisieren. Erstmals angekündigt hatten Renault und Plug Power die gemeinsame Initiative gegründet. Anschließend ließ Hyvia zwei Versionen von H2-Transportern (im April 2023 und im Juni 2024) zu und leitete die Entwicklung einer dritten Generation ein, auf die das Unternehmen vor einigen Monaten Hyvia gelang es anfangs auch, öffentliche Gelder einzusammeln. So wurde das Joint Venture etwa als wichtiges Projekt von gemeinsamem europäischem Interesse („IPCEI – Hy2Tech“) anerkannt. Schnell reklamierte Hyvia, in Europa bis 2030 einen Marktanteil von 30 Prozent anzustreben. Die Belegschaft wuchs entsprechend an: auf 110 Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Insolvenz. Parallel zur gerichtlichen Verlängerung des Verfahrens äußerte sich dieser Tage Renault-Chef Luca de Meo vor dem Wirtschaftsausschuss der Nationalversammlung zur Lage und zu den Aussichten des Renault-Konzerns in Frankreich. Dabei ging es auch um die Nachfrage nach Pkw und leichten Nutzfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb. Luca de Meo sieht in diesem Bereich trotz vieler Initiativen aktuell „keinen Markt“, die Situation für Hyvia sei daher „sehr schwierig“. Trotz erheblicher finanzieller Investitionen und zahlreicher öffentlicher Fördermittel würden sich wasserstoffbetriebene Fahrzeuge „mangels ausreichender Nachfrage nicht verkaufen“. Der Wasserstoff wird laut dem Renault-Chef „Lkw auf den Hauptstraßen antreiben und vielleicht verwendet, um grünen Stahl zu machen. Aber ich sehe, dass die Sache langsamer anläuft, als wir erwartet haben.“ Er betonte jedoch, dass ein für 2026 geplanter Transporter von Flexis (ein Joint Venture von Renault, der Volvo Group und CMA-CGM) mit einer Brennstoffzelle ausgestattet werden könnte. Ob Hyvia als Hersteller überlebt, werden die nächsten Wochen zeigen. Die neueste Generation der Hyvia-Transporter sollte eigentlich ab 2025 komplett im regulären Produktionsprozess im Werk Batilly auf einer Linie mit den Transportern anderer Antriebsarten gefertigt werden. Damit sollte laut Hyvia die Stückzahlen steigen. Technische Details nannte das Unternehmen auf den Messen im Spätsommer und Herbst noch nicht. Die Rede war aber von einer Reichweite von 700 Kilometern gemäß WLTP bei allen Witterungsbedingungen und einer Tankzeit von fünf Minuten





ElectriveNet / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Hyvia Renault Plug Power Wasserstoffmobilität Insolvenz Frankreich Automotive Joint-Venture

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Volvo übernimmt Batteriezellen-Joint Venture Novo Energy vollständigVolvo Cars hat einen Vertrag mit Northvolt über die vollständige Übernahme der Anteile am gemeinsamen Batteriezellen-Joint Venture Novo Energy abgeschlossen. Zudem haben beide Unternehmen einen Rahmenvertrag unterzeichnet, um zukünftige Kooperationen, inklusive potenziellen Liefermöglichkeiten in Nordamerika, zu erkunden.

Weiterlesen »

Volvo übernimmt Anteile an Batteriefabriken-Joint Venture von NorthvoltDer schwedische Autobauer Volvo übernimmt die Anteile des angeschlagenen Batterieherstellers Northvolt an dem Gemeinschaftsunternehmen Novo Energy, das eine Batteriefabrik bei Göteborg betreibt. Ein Insolvenzgericht in Texas muss dem Geschäft zustimmen. Volvo Cars hatte im Oktober erklärt, einen neuen Partner für die Fabrik zu benötigen, da Northvolt in Schwierigkeiten steckt.

Weiterlesen »

VW erwägt Joint Venture mit chinesischem AutobauerVolkswagen plant offenbar ein Joint Venture mit einem chinesischen Autobauer in Deutschland, um in einem VW-Werk chinesische Autos zu produzieren. Das Szenario könnte sowohl VW als auch den chinesischen Partnern Vorteile bieten, könnte aber auch zu Symbolkraft und geopolitischen Herausforderungen führen.

Weiterlesen »

VW plant Joint Venture mit chinesischem Autobauer in DeutschlandVolkswagen erwägt, in Deutschland ein Joint Venture mit einem chinesischen Autobauer zu gründen und in einem VW-Werk chinesische Autos zu bauen. Der Konzern will von den Elektro-Know-how der Chinesen profitieren und gleichzeitig die niedrige Auslastung seiner Werke verbessern. Verhandlungen laufen bereits, aber noch ist kein Abschluss erzielt worden.

Weiterlesen »

VW erwägt Europa-Joint-Venture mit chinesischem HerstellerEin Vorbild könnten Stellantis und Leapmotor sein: Bei Volkswagen wird offenbar diskutiert, in Deutschland ein Joint Venture mit einem chinesischen Autobauer einzugehen und in einem VW-Werk chinesische Autos zu bauen. Und in der US-Strategie könnten Range Extender künftig eine größere Rolle spielen.

Weiterlesen »

Volkswagen und China: Gerüchte um Joint Venture in EuropaGerüchte über ein Joint Venture zwischen Volkswagen und einem chinesischen Autobauer in Europa machen die Runde. Top-Manager von Volkswagen zeigten sich offen für Gespräche, während bereits konkrete Verhandlungen mit potenziellen Partnern stattgefunden haben sollen.

Weiterlesen »