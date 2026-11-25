Ex-Torwart René Adler investiert in 72 Mietwohnungen in Lüneburg. Er lobt Deutschland und sieht Chancen für HSV gegen Bayern München im Volksparkstadion.

Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter René Adler hat sich nach seiner aktiven Fußballkarriere eine neue berufliche Heimat in der Immobilienbranche gesucht und dabei explizit für Deutschland als Investitionsstandort plädiert. Mit 72 neuen Mietwohnungen in fünf Mehrfamilienhäusern engagiert er sich in Lüneburg, einer Stadt mit 75.000 Einwohnern südöstlich von Hamburg, als einer von mehreren Bauherren. Adler betonte, dass er trotz aller Kritik an den Zuständen im Land die Lebensqualität in Deutschland schätze und daher gezielt hier investiere, was er mit den Worten unterstrich, dass er gerne in Deutschland lebe und genau hier investiere.

Investition in 72 sozial geförderte Wohnungen

Im Rahmen dieses Bauprojekts in der Region Lüneburger Heide entstehen insgesamt 72 Wohnungen, von denen dreißig Prozent sozial gefördert werden. Diese speziell geförderten Appartements unterliegen einer verbindlichen Mietpreisbindung über einen Zeitraum von dreißig Jahren, was einen nachhaltigen Beitrag zur bezahlbaren Wohnraumversorgung in der Stadt leistet. Adler, der aktuell 41 Jahre alt ist, ist in der 75.000-Einwohner-Stadt am Rande der Lüneburger Heide kein Unbekannter, da er bereits 50 Wohnungen in Lüneburg besitzt und diese zu moderaten Preisen vermietet. Seine bisherigen Erfahrungen mit der Stadt sind durchweg positiv, weshalb er sein weiteres Engagement hierher verlagert.

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Adlers Blick auf den HSV und den FC Bayern

Neben seinen geschäftlichen Aktivitäten äußert sich der ehemalige Star-Torwart des Hamburger SV, der zwischen 2012 und 2017 im Tor stand und zwölf Länderspiele bestritt, auch zu sportlichen Fragen. Im Vorfeld des Spiels gegen den FC Bayern München am Samstag um 15.30 Uhr im Volkspark sieht er klare Kontraste: Während er den Auftritt beim 0:4 im Nordderby bei Werder Bremen als sehr dürftig bezeichnet, glaubt er an die Kraft des ausverkauften Volksparkstadions. Die Energie, die das Stadion stets entwickelt, wird von ihm als wahres Pfund beschrieben, das dem HSV eine realistische Chance gegen den angeschlagenen Rekordmeister eröffne, der trotz vieler Tiefschläge wie der Erkrankung von Trainer Vincent Kompany und dem Todesfall in der Familie von Kapitän Joshua Kimmich stabil dasteht.

Respekt vor der Leistung des Rekordmeisters

Trotz der klaren David-gegen-Goliath-Konstellation räumt René Adler dem HSV gegen einen angeschlagenen Meister eine reelle Chance ein, zieht aber gleichzeitig seinen Hut vor der Leistung des FC Bayern München. Er beschreibt es als beeindruckend, wie die Münchener die vielen Rückschläge weggesteckt haben, darunter auch die öffentliche Diskussion um Jamal Musiala. Mit 129 Einsätzen für den HSV und der Erfahrung, auf höchstem Niveau gespielt zu haben, analysiert Adler die Lage nüchtern und erkennt an, dass die Bayern trotz ihrer aktuellen Schwierigkeiten eine starke Mannschaft bleiben, gegen die der HSV jedoch heimstark auftreten kann.

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Lüneburg als fester Standort für Immobilien

Die Entscheidung, in Lüneburg zu investieren, basiert auf langjährigen positiven Erfahrungen und einer stabilen Infrastruktur, die Adler für seine neuen Bauprojekte nutzen kann. Viele Einwohner Lüneburgs sind zudem HSV-Fans, was eine emotionale Verbindung zwischen der Stadt, dem Verein und dem Ex-Nationalspieler schafft, der auch beim bevorstehenden Duell gegen die Bayern voraussichtlich von einigen Fans im Volkspark zum Duell gegen die Bayern (15.30 Uhr) unterstützt wird. Dieses lokale Netzwerk und die bestehende Portfoliogröße von 50 bereits vermieteten Wohnungen bilden das Fundament für das neue Projekt, das 72 Mietwohnungen umfasst.

Wirtschaftliche Stabilität im europäischen Vergleich

Adlers Investmentstrategie wird durch seine Beobachtung des europäischen Umfelds gestützt, wobei er feststellt, dass es in Deutschland allgemein viel gejammert wird, dies aber im Vergleich zu den Nachbarländern oft zu Recht geschieht. Dennoch betont er, dass man auch zu einigen Nachbarländern herüberschauen sollte, um festzustellen, in was für einem tollen Land man lebt, was seine Zuversicht für zukünftige Investitionen untermauert. Dieser positive Ausblick auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in Deutschland spiegelt sich in seinem konkreten Handeln wider, da er nicht nur bestehende Immobilien verwaltet, sondern aktiv in den Neubau von 72 Wohnungen in Lüneburg geht, um der Stadt bezahlbaren Wohnraum zu bieten.