René Benko im Prozess: Fußfessel, falsche Socken und Betrugsvorwürfe

René Benko erscheint vor Gericht in Innsbruck. Die Anklage wegen schwerem Betrugs und betrügerischer Krida droht mit zehn Jahren Haft. Ein Zeuge berichtet.

René Benko stand am Mittwochvormittag um 8:45 Uhr erstmals seit seiner Verlegung in den elektronisch überwachten Hausarrest wieder vor dem Landesgericht Innsbruck. Der 49-jährige Pleite-Milliardär präsentierte sich mit einem auffälligen Detail an den Füßen, das die Strenge seiner neuen Lebenssituation unterstrich. Unter einer schwarzen Socke am rechten Bein verbarg er die elektronische Fußfessel, deren Kontur deutlich durch den Stoff schimmerte.

Kuriose Kleidung und strenge Regeln

Während der rechte Fuß schwarz bedeckt war, trug René Benko links eine blaue Socke. Ob dies ein modisches Versehen oder eine pragmatische Lösung zur Tarnung des Überwachungssenders war, blieb unklar. Das neue Leben des Immobilien-Koncern-Chefs ist jedoch strikt reguliert. Für den elektronischen Hausarrest wurde eigens eine rund 60 Quadratmeter große Wohnung in Innsbruck angemietet, um den Auflagen zu genügen.

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Die Überwachung des Signals erfolgt österreichweit von der Zentrale in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Jeder Verstoß gegen festgelegte Räume, Zeiten oder Verbotszonen löst dort sofort einen Alarm aus. Ausnahmen gelten nur nach einem festen Zeitplan für kurze Ausgangszeiten. So stehen ihm unter der Woche täglich eine Stunde und am Wochenende drei Stunden Bewegungsfreiheit außerhalb der Wohnung zu.

Anklage wegen fünf Millionen Euro Betrug

Im Schwurgerichtssaal ging es jedoch nicht um die Details seines Hausarrests, sondern um schwere strafrechtliche Vorwürfe. René Benko steht wegen des Verdachts auf schweren Betrug und betrügerischer Krida unter Anklage. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Betrag von rund fünf Millionen Euro, den die Privatstiftung des Bau-Milliardärs Hans Peter Haselsteiner in die strauchelnde Signa-Gruppe investierte.

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Der 82-jährige Ex-Strabag-Chef trat am ersten Prozesstag als Zeuge auf und äußerte sich scharf über das Verhalten von René Benko. Haselsteiner gab an, dass er ohne die Garantie von Benko für die Dividendenausschüttung keinen Euro frisches Geld gezahlt hätte. Er fühlte sich getäuscht, da Benko ihm versichert habe, das Geld werde zurückfließen.

Versteckte Waffe und zweiter Vorwurf

Neben dem Finanzdelikt wirft die Staatsanwaltschaft René Benko vor, ein wertvolles Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro vor dem Insolvenzverwalter und den Gläubigern versteckt zu haben. Die Waffe trägt das goldene Monogramm "RB" für René Benko. Dieser Tatbestand entspricht in Österreich der betrügerischen Krida. Auch diesen zweiten schweren Vorwurf bestreitet der Angeklagte kategorisch.

Das Urteil in diesem Verfahren soll bereits am Donnerstag gesprochen werden. Die Kombination aus strengem elektronischen Monitoring und den gravierenden finanziellen Vorwürfen macht diesen Prozess zu einem der aufmerksamkeitsstärksten Ereignisse der österreichischen Wirtschaftskriminalität recenten Datums.