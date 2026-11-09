René Benko legt Berufung gegen Urteil wegen schweren Betrugs ein

René Benko kämpft juristisch weiter: Seine Anwälte haben Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung gegen das Urteil wegen schweren Betrugs eingelegt. Die Privatstiftung von Hans Peter Haselsteiner steht im Mittelpunkt.

Der österreichische Immobilienmogul René Benko bestreitet die Schuld an seiner Verurteilung wegen schweren Betrugs und hat formell Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Seine Verteidigung teilte am Montag, den 9. November, mit, dass sie innerhalb der gesetzlichen dreitägigen Frist eine Nichtigkeitsbeschwerde sowie eine Berufung gegen die Strafe angemeldet hat. Damit startet die juristische Auseinandersetzung in eine neue Phase, nachdem das Gericht Benko am 5. November zu einer zweijährigen unbedingten Haft als Zusatzstrafe verurteilt hatte.

Rechtliche Schritte gegen die Urteilsbegründung

Die Anwälte von René Benko erklären gegenüber Medien, dass sie das Gericht vorab telefonisch über ihre Absicht informiert haben, das Urteil anzufechten. Im nächsten Schritt ist die Ausfertigung der schriftlichen Urteilsbegründung durch das Gericht erforderlich, auf die nun gewartet wird. Die Verteidigung bezweifelt die nachvollziehbare Grundlage der Verurteilung und sieht in dem Spruch einen gravierenden Fehler im Prozess. Richter Norbert Hofer hatte am 5. November die Handlungen von Benko als nicht nachvollziehbar kritisiert und ihm schwerwiegende Unregelmäßigkeiten vorgeworfen.

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Der Kern des Betrugsvorwurfs und die Signa-Stiftung

Zentrales Element der Verurteilung wegen schweren Betrugs ist ein Vorgang aus dem Jahr 2022 involving die Privatstiftung von Hans Peter Haselsteiner. Das Gericht stellte fest, dass René Benko die Stiftung durch eine falsche Garantie dazu veranlasste, fünf Millionen Euro in sein Unternehmen Signa zu investieren. Diese Gelder sollten ursprünglich zum Erwerb von Signa-Development-Aktien verwendet werden. Die Intention war anfangs, den Kaufpreis später durch Dividenden auszugleichen.

Als sich abzeichnete, dass die Dividenden möglicherweise nicht ausreichten, um die Investition zu decken, übernahm Benko eine persönliche Garantie. Er versprach, dass die Stiftung ihr Geld zurückerhalten würde, falls die Erträge ausbleiben sollten. Das Gericht wertete diese Garantie als betrügerisch, da sie auf falschen Grundlagen beruhte und dazu diente, weiter Kapital in das angeschlagene Unternehmen zu locken. Hans Peter Haselsteiner, der ehemalige Strabag-Chef, stand dabei als Opfer der Manipulation im Fokus der Ermittlungen.

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Scharfe Worte des Richters und Aussagen des Zeugen

Richter Norbert Hofer äußerte sich in seiner Urteilsbegründung sehr deutlich zu den Garantien von René Benko. Er erklärte direkt an Benko gewandt, dass die von ihm gegebene Garantie ein "komplettes Nullum" gewesen sei. Die Argumentation des Angeklagten bezeichnete der Jurist als "kompletten Holler", was im Deutschen völligen Blödsinn bedeutet. Diese harten Worte unterstreichen die Ernsthaftigkeit, mit der das Gericht die Täuschungshandlung wahrgenommen hat.

Hans Peter Haselsteiner, der 82-jährige Ex-Strabag-Chef und Weggefährte von Benko, sagte am Mittwoch vor Gericht aus. Er drückte seine Enttäuschung über das Handeln seines ehemaligen Partners aus und betonte, dass er von Benko enttäuscht sei. Trotz der scharfen Kritik erkannte das Gericht Benko zugute, dass dieser bis zur letzten Sekunde daran geglaubt habe, sein Firmenimperium retten zu können. Benko habe versucht, sein Lebenswerk zu retten, habe jedoch gleichzeitig Garantien unterschrieben, um den Geldfluss aufrechtzuerhalten.

Freispruch in einem zweiten Anklagepunkt

Im Gegensatz zur Verurteilung wegen schweren Betrugs gab es in einem weiteren Punkt einen Freispruch für René Benko. Es ging hierbei um ein Jagdgewehr im Wert von rund 80.000 Euro. Der Vorwurf der betrügerischen Krida, also der vorsätzlichen Schädigung von Gläubigern im Zusammenhang mit dem Waffe, wurde nicht aufgegriffen. Benko wurde in diesem spezifischen Punkt nicht für schuldig befunden, was zeigt, dass das Gericht zwischen den verschiedenen Vorwürfen unterschied.

Das Urteil vom 5. November ist noch nicht rechtskräftig, da die Verteidigung innerhalb der Frist Rechtsmittel eingelegt hat. Mit der nun eingereichten Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde geht der juristische Kampf für den Pleite-Milliardär weiter. Die Ausfertigung des schriftlichen Urteils wird nun abgewartet, um die genauen rechtlichen Gründe für die Berufung zu untermauern. Bis zur Klärung dieser Punkte bleibt die zweijährige Haftstrafe als Zusatzstrafe ausgesetzt.

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Auswirkungen auf Signa und die Zukunft der Verfahren

Die Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Signa und dessen Beteiligungen. Die Privatstiftung der Familie Haselsteiner, die fünf Millionen Euro verlor, ist ein zentrales Symbol für die finanziellen Probleme und die daraus resultierenden rechtlichen Konflikte. Für René Benko bedeutet das weitere Verfahren Unsicherheit, obwohl er sich bisher gegen die Anklagen wehrt. Die Medienberichterstattung und die öffentliche Aufmerksamkeit bleiben hoch, da der Fall weit über den österreichischen Wirtschaftskreis hinaus Beachtung findet.

Es bleibt abzuwarten, wie das höhere Gericht die Argumente der Verteidigung aufgreift. Die Verteidigung beharrt darauf, dass die Grundlage der Verurteilung nicht nachvollziehbar sei. Für die Geschädigten, insbesondere für die Haselsteiner-Privatstiftung, ist die Berufung jedoch ein Hindernis bei der Wiedergutmachung. Der Fall demonstriert die Komplexität von Insolvenzen und die strenge juristische Beurteilung von Garantien in wirtschaftlichen Notlagen. Die weiteren Schritte im Gerichtsverfahren werden entscheidend sein für das Schicksal von René Benko und die rechtliche Aufarbeitung der Vorgänge.