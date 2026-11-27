Das Oberlandesgericht Innsbruck hat die Haftstrafe für René Benko auf insgesamt drei Jahre erhöht. Im dritten Verfahren drohen weitere zwei Jahre.

Das Oberlandesgericht Innsbruck hat die strafrechtlichen Konsequenzen für den früheren Immobilien-Milliardär René Benko deutlich verschärft. Durch die neueste Entscheidung ist nun eine Gesamthaftdauer von dreißig Monaten in zwei Verfahren rechtskräftig, wobei im dritten anhängigen Prozess weitere zwei Jahre Freiheitsstrafe drohen. Diese Entwicklung markiert einen massiven Rückschlag für den 49-Jährigen in seinen langjährigen juristischen Auseinandersetzungen.

Erhöhte Strafe wegen verborgener Luxusgegenstände

Das Landgericht Innsbruck hatte in einem früheren Urteil zunächst vierzehn Monate auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von viertausenddreihundertzwanig Euro gegen René Benko verhängt. Beide Seiten, also sowohl die Verteidigung als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, hatten gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Das nun tätig gewordene Oberlandesgericht Innsbruck hat die Strafe nun grundlegend geändert.

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Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Bewährungsstrafe urteilte das Gericht sechzehn Monate feste Haft ohne Bewährung in diesem spezifischen Verfahren. Diese Änderung führt dazu, dass sich die Gesamtsumme der in zwei Verfahren verhängten Haftstrafen nun auf dreißig Monate summiert. Dieses Urteil basiert auf der Überzeugung der Richter, dass René Benko wertvolle Vermögenswerte vorsätzlich vor seinen Gläubigern versteckt habe.

Konkret ging es dabei um hochpreisige Luxusuhren und Manschettenknöpfe. Das Gericht stellte fest, dass diese Gegenstände nicht offen gelegt, sondern in einem Tresor verwahrt wurden, der sich in dem Haus eines Verwandten der Ehefrau von René Benko befand. Diese Handlungen wurden als betrügerische Krida gewertet, was der vorsätzlichen Schädigung von Gläubigern im Sinne des Gesetzes entspricht.

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Drittes Verfahren und Garantieerklärung

Zusätzlich zu den bereits feststehenden Urteilen schwebt René Benko noch ein drittes Strafverfahren, in dem ihm bis zu zwei Jahre Freiheitsentzug drohen. Dieser Prozess dreht sich um eine persönliche Garantie in Höhe von rund fünf Millionen Euro, die gegenüber der Familienstiftung seines ehemaligen Geschäftspartners Hans Peter Haselsteiner geleistet wurde. Das Alter von Hans Peter Haselsteiner wird auf achtzigzwei Jahre geschätzt.

Die Staatsanwaltschaft und das Gericht kommen zu dem Schluss, dass René Benko die Familienstiftung durch eine wahrheitswidrige Garantieerklärung geschädigt hat. René Benko bestreitet diese Vorwürfe und weist die Beschuldigungen zurück. Trotz seiner Ablehnung der Vorwürfe sieht das Gericht die Faktenlage im dritten Verfahren als erwiesen an, was die angedrohte additional Haftstrafe begründet.

Vom Immobilienimperium zum Fall der Signa Gruppe

René Benko hatte sein Vermögen ursprünglich durch den Aufbau eines großen Immobilienimperiums erwirtschaftet. Zu den prominentesten Assets, die zu diesem Imperium gehörten, zählten einst das Kaufhaus Galeria und das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe. Diese Unternehmen waren zeitweise zentrale Pfeiler des unternehmerischen Erfolgs von Benko.

Die Ära der Dominanz endete jedoch durch eine Kombination aus hohen Baukosten und steigenden Kreditzinsen. Diese wirtschaftlichen Faktoren sowie weitere interne Probleme führten dazu, dass die Signa Gruppe kollabierte. Im November des Jahres 2023 meldete die Signa Holding schließlich ihre Insolvenz an.

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Die nun vorliegenden Urteile des Oberlandesgerichts Innsbruck spiegeln die juristische Aufarbeitung dieses Zusammenbruchs wider. Die Verurteilung wegen Krida und die drohende Zusatzstrafe im Verfahren mit der Stiftung von Hans Peter Haselsteiner zeigen die anhaltenden rechtlichen Konsequenzen für den ehemaligen Top-Unternehmer. Die Gesamtsituation bleibt für René Benko hochgradig problematisch, da die Haftstrafen sich addieren und die dritte Klage noch aussteht.