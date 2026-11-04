René Benko: Prozess in Innsbruck wegen Betrug und Krida

René Benko steht am Mittwoch vor Gericht in Innsbruck. Die Anklage wegen schwerem Betrug droht mit bis zu zehn Jahren Haft. Details zum Verfahren und den Vorwürfen.

Am kommenden Mittwoch beginnt vor dem Landesgericht Innsbruck der nächste schwere Strafprozess gegen den österreichischen Immobilienunternehmer René Benko. Der 49-jährige Pleite-Milliardär, der seit seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft im Oktober unter strenger Hausarreststellung und elektronischer Überwachung mittels Fußfessel steht, muss sich nun erneut vor einem Schwurgericht verantworten. Die Anklageschrift des Staates wirft Benko schweren Betrug sowie betrügerische Krida vor, wobei ihm eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren drohen sollte. Dieser Verfahrensgang stellt eine erneute, gravierende Verschärfung der rechtlichen Probleme dar, die mit dem Zusammenbruch seines Signa-Imperiums verbunden sind.

Kernvorwürfe des Anklagepunktes

Die Staatsanwaltschaftlast legt den Fokus auf zwei zentrale Delikte, die Benkos Verhalten in der Phase direkt vor und nach der Insolvenz der Signa Holding betreffen. Zum einen wird ihm vorgeworfen, die Familienstiftung von Hans Peter Haselsteiner in Höhe von fünf Millionen Euro vorsätzlich geschädigt zu haben. Zum anderen wirft die Anklage vor, Benko habe ein wertvolles Jagdgewehr mit dem Monogramm "RB" in Gold verschwiegen und damit die Gläubiger absichtlich benachteiligt. Die Verteidigung und Benko selbst bestreiten diese schweren Vorwürfe und weisen die Anschuldigungen kategorisch zurück.

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Position der Staatsanwaltschaft Krasa

Staatsanwältin Tea Krasa sieht in der Akte der Signa Holding ein klares Indiz für die strafbare Krida. Nach der Insolvenz beantragte Benko die Erlaubnis zum Besitz genau jener Waffe, die offiziell im Firmenbesitz war. Die Strafverfolger interpretieren dies als Beweis dafür, dass Benko beabsichtigte, das Vermögen nach der Zahlungsunfähigkeit weiter zu nutzen und die Gläubiger zu schädigen. Ein weiterer schwerwiegender Vorwurf betrifft die Garantie, die Benko am 6. November 2023 gegenüber Haselsteiner aussprach, nachdem dieser Aktien im Wert von fünf Millionen Euro erworben hatte. Krasa argumentiert, Benko habe nie die Absicht gehabt, diesen Betrag zurückzuzahlen, und handelte einzig aus Täuschungsabsicht.

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Benois Haltung und persönliche Umstände

René Benko, der am Mittwoch in einem schwarzen Anzug mit eleganten Streifen und anthrazitfarbener Krawtie in den Gerichtssaal einzog, wirkt nach Angaben der Medien erholter als noch bei früheren Verfahren. Während der Verlesung der Anklage verharrte er reglos auf seinem Stuhl, wobei die elektronische Fußfessel unter seiner Kleidung verborgen blieb. Bei der Frage nach dem Alter seiner Kinder nannte er die Zahlen 11, 14 und 22 Jahre. Im Gegensatz zu den schweren Vorwürfen der Staatsanwaltschaft betont Benko erneut, dass er derzeit über keinerlei Einkommen oder verfügbares Vermögen verfüge und die Verantwortung für die Vorgänge nicht anerkenne.