René Benko zu zwei Jahren Haft wegen schweren Betrugs verurteilt

Das Landesgericht Innsbruck hat Signa-Gründer René Benko wegen Betrugs an der Haselsteiner-Stiftung zu zwei Jahren Haft verurteilt. Der Prozess um das Jagdgewehr endete mit Freispruch.

Das Landesgericht Innsbruck hat den Signa -Gründer René Benko am Donnerstag, den 5. November, zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe wegen schweren Betrugs verurteilt. Diese Strafe wird zu den bereits im Vorjahr verhängten zweieinhalb Jahren Haft hinzugefügt, was eine Gesamtstrafe von vier Jahren und sechs Monaten ergibt. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig und muss in der Berufungsinstanz bestätigt werden.

Betrug an der Haselsteiner Privatstiftung

Die Kernvorwürfe der Anklage befassten sich mit einer Finanztransaktion im Jahr 2022, bei der die Hans Peter Haselsteiner Familien-Privatstiftung fünf Millionen Euro in die schrumpfende Signa-Gruppe investierte. Richter Norbert Hofer kam zu dem Schluss, dass Benko die Stiftung durch eine unwahre Garantieerklärung zu dieser Zahlung bewegte. Die Privatstiftung hatte zuvor Signa-Development-Aktien im Wert von fünf Millionen Euro erworben, wobei ursprünglich vorgesehen war, den Kaufpreis durch künftige Dividenden auszugleichen.

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Als die erwarteten Dividenden ausblieben, bat René Benko seinen langjährigen Geschäftspartner Hans Peter Haselsteiner um zusätzliche Liquidität. Benko soll persönlich garantiert haben, dass die Stiftung ihr investiertes Kapital zurückerhält, falls die Dividenden nicht ausreichen sollten. Auf Grundlage dieser Zusicherung flossen weitere 3,3 Millionen Euro an Signa, während die Stiftung auf die Rückforderung der restlichen 1,7 Millionen Euro verzichtete. Der Richter wertete die Garantie als eine faktisch wertlose Vereinbarung, die dem Empfänger keinen rechtlichen Schutz bot.

Zeugenaussage und Richterkritik

Hans Peter Haselsteiner, der ehemalige Chef der Strabag und jetziger 82-Jährige, hatte am Mittwoch vor Gericht seine Perspektive dargelegt. Der ehemalige Freund kritisierte Benkos Geschäftsgebaren scharf und bezeichnete dessen Vorgehen als eine Schande. Haselsteiner gab zu Protokoll, dass er im Vertrauen auf die persönliche Garantie von Benko handelte, um die SportScheck-Tochtergesellschaft vor dem finanziellen Kollaps zu retten. Er beschrieb sich selbst als einen sehr gutmütigen Menschen, der bereit war, weiteres Kapital in sein ehemaliges Unternehmen zu pumpen, um sein Lebenswerk zu stabilisieren.

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Richter Norbert Hofer ließ keine Zweifel an der Bewertung der Garantie offen. Er wandte sich direkt an den Angeklagten und erklärte, die von Benko gebotene Sicherheit sei ein kompletter Nullwert gewesen. In scharfer Sprache bezeichnete der Richter die Argumentation des Angeklagten als Holler, ein österreichisches Wort für Blödsinn oder Unsinn. Die Rechtsauffassung des Gerichts ist eindeutig: Eine Garantie, die keine Rückzahlungssicherheit bietet, kann nicht als Schutzmechanismus für Investoren dienen.

Freispruch im Jagdgewehr-Prozess

Neben dem schwerwiegenden Betrugsvorwurf stand ein weiterer Punkt zur Debatte, der sich auf ein Jagdgewehr drehte. Gegenstand dieses Verfahrens war der Vorwurf der betrügerischen Krida, einem Spezialdelikt im Österreichischen Strafgesetzbuch, das mit dem Verbringen von Vermögenswerten oder der Verheimlichung von Zahlungsunfähigkeit verbunden ist. Der Streitpunkt umfasste ein Jagdgewehr, das laut Angaben der Anklage etwa 80.000 Euro wert war.

Im Gegensatz zum Hauptverfahren wegen Betrugs fiel das Urteil im Zusammenhang mit der Waffe deutlich anders aus. Das Gericht sah keine hinreichenden Beweise für eine betrügerische Handlung im Hinblick auf das Jagdgewehr. René Benko wurde in diesem spezifischen Punkt freigesprochen. Dies unterstreicht die Differenzierung des Gerichts, das zwischen der finanziellen Manipulation an der Stiftung und den persönlichen Vermögensverhältnissen im Zusammenhang mit der Waffe unterschied.

Politische und wirtschaftliche Implikationen

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte den Fall intensiv verfolgt und dem Angeklagten vorgeworfen, die Interessen der Privatstiftung vorsätzlich geschädigt zu haben. Die Gesamtschadenssumme wird auf rund fünf Millionen Euro geschätzt. Für die Signa-Gruppe, die seit November 2023 tief in einer finanziellen Krise steckt, hat das Urteil erhebliche Folgen. Die Verbindung zwischen dem früheren Strategiepartner und dem nun verurteilten Unternehmer wirft neue Fragen zur Unternehmensführung und zu den Verantwortlichkeiten in der Signa-Holding auf.

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Richter Hofer erkannte in seiner Urteilsbegründung an, dass Benko bis zum Ende an die Rettung seines Imperiums geglaubt hat. Der Angeklagte sei bis zur letzten Sekunde bestrebt gewesen, sein Lebenswerk zu sichern und weitere Finanzierungen durch neue Garantien zu ermöglichen. Doch diese Überzeugung rechtfertige nicht die Abschlüsse, die den wirtschaftlichen Schaden der Haselsteiner-Stiftung verursachten. Die Kombination aus dem schweren Schuldspruch und dem Freispruch im zweiten Teilverfahren wird nun in der Berufungsinstanz geprüft.