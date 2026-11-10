René Dost plant Rückkehr ins Reality-TV

Gastronom René Dost nach Big Brother-Erfahrung bereit für eine neue Reality-TV-Herausforderung wie das Dschungelcamp. Details zu seinem privaten und beruflichen Umfeld.

Der brandenburgische Gastronom René Dost, der unter seinem Künstlernamen "Redo" weithin bekannt ist, sondiert derzeit die Möglichkeiten einer Rückkehr in das Genre des Reality-Fernsehens. Nach seiner Teilname an der Sendung " Big Brother" signalisierte der 58-Jährige in Potsadam offen sein Interesse an einer Mitwirkung bei der bekannten Reality-Serie " Dschungelcamp".

Erkenntnisse aus der Big Brother Teilnahme

Die Erfahrungen während der Produktion von "Big Brother" haben bei dem Catering-Unternehmer zu einem veränderten Perspektivwechsel geführt. Dost beschrieb die Situation mit der Formulierung, dass ein Leben in einem beheizten Haus mit ständig warmem Wasser die Denkweise auf viele Alltagsaspekte grundlegend ändere. Im Gegensatz dazu sei die Versorgung bei "Big Brother" auf das Notwendigste beschränkt gewesen, wobei die Körperhygiene oft nur unter Verwendung von kaltem Wasser in Form einer sogenannten "Katzenwäsche" stattfinde.

Also read TV-Star René 'Redo' Dost: Seine neue Freundin ist 33 Jahre jünger

Dieser Kontrast zwischen komfortablem Wohnen und den harten Bedingungen der Reality-TV-Produktion wirkt auf den Gastronomen nachhaltig nach. Er verglich die komplexen geschmacklichen Zusammenhänge der Küche sogar mit einer "Buchstabensuppe", die im Endeffekt eine intensive Geschmacksexplosion darstelle. Diese Metapher unterstreicht seine professionelle Herangehensweise an Kulinarik, selbst in abgelegenen oder ressourcenarmen Kontexten.

Private Beziehungen und Beruflicher Erfolg

Neben den beruflichen Ambitionen im Fernsehen hat sich das Privatleben von René Dost in jüngster Zeit ebenfalls entwickelt. Seit Ende Oktober besteht eine feste Partnerschaft mit der 25-jährigen Celine Müller. Die Verbindung ist zudem beruflich verknüpft, da Müller ein Restaurant der "Redo"-Gruppe in Potsdam führt. Dies verdeutlicht die enge Verzahnung von privatem und geschäftlichem Umfeld des Unternehmers.

Advertisement

Der unternehmerische Erfolg der "Redo-Gruppe" bleibt stabil hoch. Nach aktuellen Angaben des Unternehmenschefs erzielt er mit seinen Gastronomiebetrieben in jüngster Zeit jährliche Umsatzerlöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Diese finanzielle Basis untermauert seine Stellung als einer der einflussreichsten Akteure der Gastronomiebranche in Brandenburg.

Expansionsstrategie der Redo Gruppe

Die wirtschaftliche Basis des Konzerns wurde durch eine strategische Umwandlung des ursprünglichen XXL-Restaurants in Ketzin in eine etablierte Restaurantkette gelegt. Die Unternehmensstruktur umfasst heute nicht nur gastronomische Einrichtungen, sondern erweitert das Angebot um Cafés und die Hotellerie. Ein zentraler Standort dieser Diversifizierung ist das Hotel am Motzener See, das das Portfolio der "Redo-Gruppe" sinnvoll ergänzt.

In der Landeshauptstadt Potsdam unterhält der Konzern mehrere etablierte Adressen mit hohem Bekanntheitsgrad. Das Café Heider am Nauener Tor sowie das Wiener Café am Luisenplatz zählen zu den historischen und traditionsreichen Gaststätten der Stadt. Diese Standorte fungieren als feste Säulen im Portfolio und nutzen das etablierte Markenimage des Veranstalters.

Weitere Standorte und Markt presence

Die geografische Streuung und die Vielfalt der angebotenen Einrichtungen zeigen die breite Marktpositionierung. Neben den bereits genannten Locations gehört auch der Kutschstall am Neuen Markt zum Portfolio des Unternehmens. Diese Adresse ist bekannt für ihre spezifische historische Einbettung in die Potsdamer Innenstadt.

Advertisement

Abgerundet wird das lokale Angebot durch ein Eiscafé, das sich in der Wilhelmgalerie befindet. Dieser Standort passt zum modernen, aber traditionsbewussten Image der "Redo-Gruppe". Die Kombination aus historischen Gaststätten, modernen Cafés und dem Hotelbereich am See definiert das aktuelle Geschäftsmodell des Unternehmens, das nun auch nach medialer Aufmerksamkeit außerhalb der Gastronomie sucht.