René Rast: Formula E'ye Hazır

DTM şampiyonu René Rast, Audi'nin Formula E'ye odaklanmasıyla birlikte takımın Formula E yarışında yer alma şansına sahip. Audi'nin mevcut sürücülerinden biri olan Daniel Abt'in e-spor skandalından dolayı takım tarafından gönderilmesiyle, Audi'nin Formula E'nin bir sonraki şampiyonasında Rast'ı kadrosu içerisinde görmek istiyor.

René Rast, DTM şampiyonu, Audi'nin yarış programına yeni bir yön vermesiyle birlikte Formula E 'de yarış şansına sahip. Audi, DTM 'den ayrıldıktan sonra Formula E 'ye odaklanmaya başladı ve Rast, bu geçişe mükemmel bir aday olarak görünüyor. Audi'nin mevcut sürücülerinden biri olan Daniel Abt'in e-spor skandalından dolayı takım tarafından gönderilmesiyle, Audi'nin mevcut sürücü kadrosunda bir boşluk oluştu.

Rast, Audi'nin bir sonraki Formula E şampiyonasında yer alma şansını değerlendirmek için Temmuz başında Lausitzring'de testlere katılacak. Formula E'nin geleceğine dair kesinlik olmamasına rağmen, DTM ile Formula E'nin zaman çizelgeleri çakıştığında DTM'nin öncelikli olacağı düşünülüyor. Rast, Audi'nin Formula E'deki koltuk için bir fırsat olduğunu ve bu fırsatı kaçırmayacağını belirtti. Rast, Formula E'ye olan ilgisiyle ilgili olarak, Formula E'nin en üst düzey yarışlardan biri olduğunu ve bu takımla yarışma hayali kurduğunu söyledi. Daha önce Formula E'de 2016 yılında Berlin'de Aguri takımında çıktığı bir yarışta, yeterince hazırlık yapmadan yarışa katılması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Bu deneyimden kendisini besleyin ve Formula E'nin özelliklerini daha iyi anlamaya çalıştı.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FORMULA E RENA RAST AUDI DTM

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

René Rast verlässt Audi nach DTM-SaisonRené Rast wird sich nach der endenden DTM-Saison von Audi verabschieden. Der dreimalige DTM-Champion wechselt zu BMW und kehrt in die Formel E zurück. Doch zunächst will er mit Audi noch einen vierten DTM-Titel holen.

Weiterlesen »

Rast knapp am Podium vorbei in Brands HatchRené Rast vom Audi Sport Team Rosberg verpasste bei der DTM-Premiere auf dem Grand-Prix-Kurs in Brands Hatch als Vierter knapp das Podium. Rast sicherte sich mit einer starken Qualifying-Leistung den dritten Startplatz und verbesserte sich am Start auf Platz zwei. Die Strategie des frühen Reifenwechsels zahlte sich jedoch nicht aus. Audi-Motorsportchef Dieter Gass sieht trotz des Platzes als eine gute Grundlage für das Wochenende.

Weiterlesen »

DTM: Warum fährt Loic Duval nur hinterher?René Rast fährt als «Rookie» locker vorne mit, sein ebenso erfahrener Audi-Markenkollege Loic Duval kurvt hingegen nur hinten herum. Woran liegt das?

Weiterlesen »

Audi droht seinen Mitarbeitern GehaltseinbußenNach der Einigung zwischen VW und der IG Metall vor Weihnachten brodelt es nun bei Audi. Die Gewerkschaft warnt vor heftigen Einschnitten, da der Audi-Vorstand bereits 'brachiale Sparmaßnahmen' gefordert hat. Den Beschäftigten bei Audi drohen offenbar hohe Einkommenseinbußen, möglicherweise sogar in Höhe eines Monatsgehalts, aufgrund einer Maßnahmenliste, die sich auch auf den Tarifvertrag auswirken würde. Audi selbst äußert sich nicht zu Zahlen oder genauen Inhalten, bestätigt aber Sondierungsgespräche mit dem Betriebsrat.

Weiterlesen »

Polizist in Viersen stoppt auf dem Weg in den Feierabend AutorennenEin schwarzes Auto rast über eine Straße.

Weiterlesen »

Porsche-Fahrer rast durch Deutschland und wird erst an dänischer Grenze gestopptPolizisten haben am Samstag an der dänischen Grenze einen Porsche-Fahrer wegen seiner rasanten Fahrweise und eines von ihm verschuldeten Unfalls auf der

Weiterlesen »