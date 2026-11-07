René Redo Dost ist wieder vergeben: Neue Freundin Celine Müller heißt 33 Jahre jünger

Nach drei Jahren Single-Dasein hat der 58-jährige TV-Star René Redo Dost eIne neue Beziehung. Seine Freundin Celine Müller ist 25 Jahre alt und lernte ihn durch eine Restaurant-Challenge kennen.

Aus der Einzigartigkeit des Kennenlerrens

Der Berliner Gastronom und Fernsehstar René Redo Dost hat nach drei Jahren als Single erneut die Partnerin gefunden. Die Neuigkeiten um seine frische Beziehung haben für Aufsehen gesorgt, da der 58-Jährige sich in einem Interview mit der Bild-Zeitung äußerst offen über die Umstände ihres Kennenlernens äußerte. Seine neue Freundin heißt Celine Müller und ist mit 25 Jahren deutlich jünger als er. Der Altersunterschied beträgt exakt dreißigunddrei Jahre, was in der öffentlichen Wahrnehmung oft kontrovers diskutiert wird. Dost beschrieb das neue Gefühl in seinem Leben als unglaublich schön und betonte, dass sich die Situation für ihn sehr positiv anfühlt. Dieses Mal gibt er keine ausweichenden Antworten mehr, sondern stellt die Beziehung klar in den Mittelpunkt seines privaten Lebens.

Der Weg zueinander verlief ungewöhnlich und war eng mit Dosts unternehmerischen Ambitionen verknüpft. Die beiden lernten sich im Rahmen eines Geschäftsprojekts kennen, das als sogenannte einhundert-Tage-Chef-Challenge bekannt ist. Bei diesem Konzept können interessierte Nachwuchsgastronomen für einen begrenzten Zeitraum die Verantwortung und Leitung eines seiner Restaurants übernehmen. Celine Müller hatte sich nach einer Bekanntmachung in einem Livestream für diese einzigartige Chance beworben. Zunächst erhielt sie allerdings keine Antwort auf ihre Bewerbung, was dazu führte, dass sie das Projekt vorerst wieder aus den Augen verlor. Dies änderte sich jedoch grundlegend, als die Zufall sie auf Mallorca zusammenführte, wo die Begegnung einen unexpected Wendepunkt in ihrer Geschichte nahm.

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Die Begegnung auf Mallorca und der Start der Beziehung

Die entscheidende Begegnung zwischen den beiden fand in den frühen Morgenstunden statt, genauer gesagt um halb drei nachts auf der spanischen Baleareninsel. Celine Müller sprach den Fernsehkoch unvermittelt an und fragte ihn direkt, ob er ihre Bewerbung gelesen habe. Diese zufällige Konfrontation unterbrach den gewohnten Tagesablauf von Dost und führte dazu, das die beiden sich persönlich näher kamen. kurz nach diesem Treffen erhielt der Unternehmer ihre Bewerbung erneut, diesmal allerdings mit einer klareren Absicht. Die berufliche Interaktion verwandelte sich schnell in eine private Verbindung. Seid Ende Oktober sind die beiden offiziell ein Paar,was die Geschwindigkeit des Beziehungsbeginns unterstreicht. Für Dost ist dies ein frischer Wind nach einer längeren Phase, in der er bewusst solo blieb.

Dost reflektierte in diesem Zusammenhang auch seine früheren Aussagen zur Partnersuche. In vergangenen Interviews hatte er zugegeben, dass es ihm schwerfällt, Frauen wieder zu vertrauen und das seine Prominenz die Suche nach einem ernsthaften Partner erschwere. Er bezeichnete sich zwar als flirtfreudig, hatte jedoch betont, Schwierigkeiten zu haben,sich auf feste Bindungen einzulassen. Die aktuelle Situation mit Celine Müller scheint diese Barrieren durchbrochen zu haben. Seine neue Freundin leitet heute eines seiner Restaurants in Potsdam und ist somit nicht nur privat, sondern auch beruflich fest in sein Wohnen integriert. Diese Doppelnatur der Beziehung wird von beiden als Gewinn angesehen, da sie gemeinsame Interessen und Ziele verfolgen.

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Öffentliche Reaktion und mediale Präsenz

Die Ankündigung der Beziehung stieß nicht nur auf Neugier, sondern auch auf Kritik in den sozialen Medien. Insbesondere der große Altersunterschied führt zu erheblichen negativen Reaktionen, die Dosts Freundin erfahren muß. Der Fernsehkoch berichtete, dass seine Partnerin online Hasskommentare erhalte, genau wegen der dreißigunddrei Jahre jüngeren Altersstruktur. Trotz dieser Anfeindungen nimmt Dost das Thema relativ entspannt. Er betrachtet das Alter am Ende des Tages lediglich als eine Zahl und fühlt sich selbst voller Energie und jung. Seine positive Lebenseinstellung strahlt auch auf seine Beziehung aus, wobei er betont, dass er noch unglaublich viel vorhat und diese Energie für das weitere Wohnen nutzt. Diese innere Haltung hilft ihm, die äußeren Stimmungen zu ignorieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Neben dem privaten Erfolg setzt René Redo Dost seine Karriere im Fernsehen weiterhin konsequent fort. Er ist seid Jahren eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche und war bereits mehrfach in Sendungen wie Mein Lokal, Dein Lokal auf kabel eins zu sehen. Im Oktober nahm er an der vierzehnten Staffel der Sat.1-Reality-Show Promi Big Brother teil, was seine anhaltende Popularität belegt. aktuell steht er mit der Sendung Der Promihof auf RTL zwei wider im Rampenlicht. Auf Instagram reflektierte er kürzlich die letzten Jahre und stellte fest, das unglaublich viel passiert ist. Er teilt Rückblicke und Bilder aus der Vergangenheit,um seine Energie und seinen Antrieb zu bewahren. für ihn ist es wichtig, diese positive Einstellung zu leben und vorzuleben, was auch seinen neuen Lebensabschnitt mit Celine Müller präGt und unterstützt.