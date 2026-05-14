René Wagner: Job-Bestätigung für Trainer des 1. FC Köln nach Bayern-Spiel offen

Der Trainer des 1. FC Köln, René Wagner, hat nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen Bayern (Samstag, 15.30 Uhr) keine Job-Bestätigung erhalten. Der Coach betont, dass er sich auf das Spiel konzentriert und hofft, dass sich seine Zukunft nach dem Spiel ergeben wird.

Darf René Wagner (37) auch über seinen Retter-Job hinaus Trainer des 1. FC Köln sein? Diese Frage wird vor dem letzten Bundesliga-Spiel beim Meister FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr) nicht beantwortet werden.

Vergangenen Sonntag hatte Wagner im DAZN-Interview erklärt: "Vielleicht wissen wir morgen mehr.

" Es folgte das ernüchternde 1:3 gegen Heidenheim - und keine Job-Bestätigung am Montag. Wagner gab am Donnerstag zu: "Ich habe selbst etwas spekuliert. Aber aktuell habe ich nichts gehört. Ein Feedback bezüglich meiner Zukunft habe ich nicht erhalten.





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René Wagner Trainer Des 1. FC Köln Job-Bestätigung Bayern-Spiel Klassenerhalt

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