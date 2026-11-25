Gesundheitsminister René Wilke begrüßt die gesicherten Rettungskosten der Notfallreform. Gleichzeitig wehrt er sich gegen AfD-Kritik an der Pflegereform und betont die Notwendigkeit früher Hilfen.

Brandenburg s Gesundheitsminister René Wilke (SPD) hat die aktuelle Notfallreform des Bundes positiv bewertet und gleichzeitig deutliche Forderungen zur Gestaltung der Pflegereform gestellt. Bei einer Debatte im Brandenburg er Landtag erklärte der Minister, dass die Notfallreform ein riesiger Erfolg sei, da sie die Kosten für Rettungsfahrten nun dauerhaft sichert. Diese Entwicklung hat die zuvor in der Bevölkerung und im Gesundheitswesen herrschende Unsicherheit beseitigt.

Kostensicherheit bei Rettungsfahrten erreicht

Minister René Wilke wies darauf hin, dass Bürger in Deutschland ab sofort sicher sein können, keine individuellen Kosten für den Einsatz von Rettungswagen zu tragen. Die Einführung der Notfallreform habe dazu geführt, dass die finanzielle Belastung für Patienten entfällt. Dies sei ein zentrales Ergebnis, auf das die Landesregierung hingearbeitet habe. Die Verunsicherung, die durch die vorherige Rechtslage entstanden war, besteht nach Ansicht von Wilke nicht mehr.

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Vernetzung der Notrufnummern 112 und 116117

Neben der Finanzierung sicherte der Minister auch strukturelle Verbesserungen zu. Er begrüßte ausdrücklich die geplante Vernetzung der vom Kassenärztlichen Bundesverband betriebenen Notrufnummer 116117 mit dem Rettungsdienst über die Nummer 112. Diese technische und organisatorische Verknüpfung dient dazu, Ressourcen effizienter einzusetzen und unnötige Fahrten zu vermeiden. Minister Wilke betonte, dass diese Maßnahme dazu beitragen wird, die Gesamtkosten im System zu reduzieren. Zudem wurde vereinbart, dass integrierte Notfallzentren nicht ohne Zustimmung der obersten Landesbehörde eröffnet werden können, was die Kontrolle durch das Land wahrt.

Deutliche Abgrenzung zur Kritik der AfD

Der Minister wies die Vorwürfe der oppositionellen AfD-Fraktion gegen die geplante Pflegereform entschieden zurück. Während die AfD-Bundestagsabgeordnete Daniela Oeynhausen kritisierte, die Bundesregierung fahre die Sozialkassen an die Wand und lasse Pflegebedürftige das Nachsehen haben, argumentierte Wilke für einen präventiven Ansatz. Die AfD-Abgeordnete hatte gefordert, das als verschwenderisch kritisierte Berlin müsse selbst sparen und versicherungsfremde Leistungen aus der Pflegekasse streichen. Wilke konterte, dass eine Beratungsindustrie den Betroffenen nicht helfe, sondern dass Pflegebedürftige konkret anpackende Unterstützung benötigten.

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Frühe Hilfen statt späterer Kürzungen

René Wilke stellte heraus, dass die Betreuung potenziell Pflegebedürftiger so früh wie möglich beginnen müsse, um eine Verschlimmerung des Zustands zu verhindern. Je früher die Intervention starte, desto besser sei dies für die zu Pflegenden. Diese Position steht im Gegensatz zur Kritik, die Reform führe zu versteckten Kürzungen. Andere Abgeordnete wie Andreas Kutsche (BSW) warnten davor, dass Leistungen nicht durch die Hintertür gekürzt werden dürften. Die aus der Corona-Zeit entnommenen Mittel müssten zurückgeführt werden, um die Bezahlbarkeit der Pflege zu garantieren.

Finanzielle Belastung für Rentner und ländliche Räume

Auch die geplante Streichung des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1 wurde kontrovers diskutiert. Die Abgeordnete Schönbrunn wies darauf hin, dass die 131 Euro monatliche Leistung für Menschen mit kleiner Rente eine erhebliche Bedeutung haben. Diese Mittel tragen dazu bei, dass ältere Menschen länger in ihrer eigenen Wohnung leben können. Ähnliche Bedenken gab es bezüglich der Verhinderungspflege und des Sozialraumbudgets. Die Abgeordnete Schönbohn betonte, dass die Reform die Verhältnisse auf dem Land nicht vernachlässigen dürfe. Zudem sei eine Lösung für die Begrenzung der Eigenanteile in der stationären Pflege dringend erforderlich, um die Finanzierung für alle Beteiligten fair zu gestalten.