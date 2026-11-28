Renée Slegers tritt als Trainerin von Arsenal zurück. Nach dem historischen Champions-League-Sieg und schwachen Ligaergebnissen einigt sich der Klub auf Trennung.

Arsenal Football Club hat die sofortige Trennung von Renée Slegers als Cheftrainerin der Frauenmannschaft bekannt gegeben. Dieser Entscheid markiert das Ende einer nur eineinhalbjährigen Amtszeit, die historisch von einem großen Erfolg geprägt war, aber in der aktuellen Saison von einer deutlichen Leistungsabwertung begleitet wurde. Der Klub und die Trainerin haben sich einvernehmlich auf die Aufhebung des Vertrags verständigt.

Historischer Erfolg kontrastiert mit aktueller Krise

Renée Slegers führte Arsenal im Mai 2025 zum erstmaligen Gewinn der Champions League, einem Meilenstein in der Geschichte des Vereins. Im Finale besiegte die Mannschaft den FC Barcelona überraschend mit 1:0, wodurch der erste europäische Königsklassentitel seit 18 Jahren geholt wurde. Dieser Triumph wurde im Februar 2026 durch den Gewinn des inauguralen Fifa Women's Champions Cup ergänzt. Trotz dieser beiden großen Titelkämpfe hat die aktuelle Saison in der Women's Super League (WSL) keine befriedigenden Ergebnisse erbracht.

Also read Maresca 'kein Magier': City muss bei Arsenal abliefern

Klubarstellung: Schwache Form führt zur Kündigung

Die Gründe für die Entscheidung liegen in den miserablen Leistungen der letzten Monate. Nach elf Spieltagen belegt Arsenal lediglich den sechsten Platz in der WSL-Tabelle. Der Abstand zum Tabellenführer FC Chelsea beträgt bereits zwölf Punkte, was eine ernsthafte Bedrohung für die Titelambitionen darstellt. Auch auf europäischer Bühne zeigte sich die Mannschaft verwundbar: Ein 0:2-Heimverlust gegen Olympique Lyon in der Champions League unterstrich die defensive Schwäche. Zusätzlich sorgten die Resultate im heimischen Emirates Stadium für Enttäuschung, da die Gunners bei allen sechs bisherigen Heimspielen nicht über ein Unentschieden hinauskamen.

Advertisement

Advertisement

Führungsebene würdigt Leistung trotz Trennung

Clare Wheatley, die Leiterin des Frauenfußballs bei Arsenal, betonte in einer offiziellen Pressemitteilung, dass die Entscheidung äußerst schwierig gewesen sei. Sie würdigte Renée Slegers für ihr großes Engagement und ihren Einsatz während der gesamten Amtszeit. Wheatley hob hervor, dass Slegers mit der engen Unterstützung von Co-Trainer Aaron D'Antino einen bedeutenden und bleibenden Beitrag zur Vereinsgeschichte geleistet habe. Auch Arsenal-Geschäftsführer Richard Garlick sprach von einer wunderbaren Person, die wesentliche Rollen bei den größten Erfolgen des Clubs gespielt habe.

Personelle Konsequenzen und neuer Interimstrainer

Mit der Trennung von Renée Slegers gehen auch personelle Veränderungen einher. Co-Trainer Aaron D'Antino verlässt den Klub ebenfalls. Die Mannschaft wird zunächst interimistisch von Melissa Clarke-Reed übernommen, um den Trainingsbetrieb und die Spiele stabil zu halten. Arsenal kündigt an, sich auf die Suche nach einer dauerhaften Nachfolgerin zu machen. Die aktuelle Situation wird durch den Unmut der Fans verschärft, die nach der 0:0-Remis gegen West Ham am vergangenen Sonntag deutlich Pfiffe im Stadion hörten, was den Druck auf die Vereinsführung weiter erhöht hat.