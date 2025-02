Renée Zellweger kehrt als Bridget Jones zurück: Happy End im echten Leben

Renée Zellweger kehrt in der ikonischen Rolle von Bridget Jones in den Kinostudios zurück. Der neue Film, „Verrückt nach ihm“, startet am 27. Februar. Zellweger ist im wahren Leben mit dem britischen TV-Moderator Ant Anstead glücklich und die beiden sind sogar zusammengezogen. Der Film verspricht einige alte Bekannte und neue romantische Interessen. Es wäre kein klassischer „Bridget Jones“-Film, wenn der Weg zu einem glücklichen Ende nicht von einigen Stolperfallen gesäumt wäre.

Die beiden sind sogar zusammengezogen in San Diego. Verlobungsgerüchte machen die Runde. Für die Fans, die die chaotischen Höhen und Tiefen im Leinwandleben von „Bridget Jones“ seit fast 25 Jahren miterlebt haben, ist dies ein Happy End. Der neue Film, „Verrückt nach ihm“, startet am 27. Februar im Kino. Der Film verspricht einige alte Bekannte wie Daniel Cleaver, der mit Bridget eine innige Freundschaft pflegt. Es gibt außerdem zwei neue romantische Interessen, die sich Bridget nähern und sie küssen dürfen. Wer von den beiden Zellweger am Set lieber geküsst hat, verrät sie im BILD-Gespräch nicht. Die Fans werden es ihr gönnen. Rund eine halbe Milliarde Einnahmen an der Kinokasser werden erwartet. Im neuen Film wird Bridget, die alleinerziehende Mutter einer Tochter, in einige unangenehme Situationen geraten. Im wahren Leben ist Zellweger mit dem britischen TV-Moderator Ant Anstead glücklich. Sie verstehen sich auch sehr gut mit seinem Sohn (5) aus einer früheren Beziehung. Es wäre kein klassischer „Bridget Jones“-Film, wenn der Weg zu einem glücklichen Ende nicht von einigen Stolperfallen gesäumt wäre.





