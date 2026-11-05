RENK Group AG verzeichnet starkes Orderbuch und Expansionsstrategie im Jahr 2026

RENK Group AG steigert die Aufträge im ersten Quartal um 33,6 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro. Das Ergebnis liegt weit über den Markterwartungen und sichert die Zukunft.

Die RENK Group AG aus Augsburg hat im dritten Quartal 2026 ein deutliches Wachstum bestätigt und dabei ihre führende Position im Markt für Antriebslösungen gefestigt. Das Unternehmen meldet für die ersten neun Monate des Jahres 2026 einen Anstieg des Auftragseingangs um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders stark zeigte sich dies im Verteidigungsgeschäft, wo die internationale Nachfrage nach den Produkten der RENK Group AG strukturell hoch bleibt und die Kapazitäten des Unternehmens stark belastet.

Auftragseingang und Umsatzentwicklung

Der Gesamtauftragseingang der RENK Group AG kletterte in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 auf 1.664,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 2025, der bei 1.245,8 Millionen Euro lag, entspricht dies einer Steigerung von 33,6 Prozent. Das Book-to-Bill-Verhältnis verbesserte sich dabei signifikant von 1,3x im Jahr 2025 auf 1,7x im Jahr 2026. Dieser Wert unterstreicht die anhaltend hohe internationale Nachfrage und die strategische Stärke des Unternehmens in der Beschaffung.

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Der gesamte Auftragsbestand erreichte zum 30. September 2026 einen neuen Allzeithochwert von 7,6 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Am 31. Dezember 2025 lag dieser Wert noch bei 6,7 Milliarden Euro. Dieses massive Reservoir sichert der RENK Group AG eine extrem hohe Sichtbarkeit auf zukünftige Einnahmen, die weit über das Jahr 2030 hinausreicht. Die Umsatzentwicklung verlief stabil und stieg um 5,8 Prozent auf 982,0 Millionen Euro, was im Vergleich zu den 927,7 Millionen Euro im Vorjahr liegt. Diese Entwicklung steht im Einklang mit den vertraglich vereinbarten Liefer- und Freigabeplänen der Kunden.

Ebita-Wachstum und operative Effizienz

Das bereinigte EBIT der RENK Group AG wuchs weiterhin über dem Durchschnitt und stieg um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum lag dieser Wert noch bei 141,0 Millionen Euro. Dadurch verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge von 15,2 Prozent im Jahr 2025 auf 16,2 Prozent im Jahr 2026, was einer Steigerung von 100 Basispunkten entspricht. Diese positive Entwicklung wurde maßgeblich durch günstige Skaleneffekte in der Division Vehicle Mobility Solutions und laufende Effizienzgewinne aus dem neuen modularen Produktionskonzept getrieben.

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Die Division Vehicle Mobility Solutions (VMS) bleibt der klare Wachstumsmotor innerhalb der RENK Group AG. Der Auftragseingang in diesem Bereich stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 um 46,2 Prozent auf 1.321,8 Millionen Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis belief sich dabei auf 2,0x. Die Umsätze dieser Division kletterten um 12,3 Prozent auf 650,2 Millionen Euro, während das bereinigte EBIT der Division sogar um 23,4 Prozent auf 129,3 Millionen Euro anstieg. Die EBIT-Marge in der VMS-Division erreichte 19,9 Prozent.

Produktionsausbau und Standortstrategie

Die RENK Group AG treibt den Ausbau der Betriebskapazitäten konsequent voran, während die Serienproduktion weiterhin läuft. Am Standort Rheine haben Ende August drei neue hochmoderne Bearbeitungszentren offiziell den Betrieb aufgenommen. Dies erhöht die Verteidigungskapazitäten der drittgrößten Anlage der RENK Group AG weiter. Das Unternehmen plant, bis zum Jahr 2030 mehr als 20 Millionen Euro in den Standort Rheine zu investieren. Die aus dem neuen Produktionskonzept gewonnenen Methoden werden schrittweise auf das gesamte Produktionsnetzwerk der RENK Group AG übertragen.

Am Standort Augsburg läuft der Kapazitätsausbau ebenfalls gemäß Zeitplan parallel zur laufenden Serienproduktion. Dr. Alexander Sagel, Vorstandsvorsitzender der RENK Group AG, betonte in einer Erklärung, dass das dritte Quartal zeige, was das Unternehmen ausmache. Die systematische Erweiterung der Kapazitäten bei gleichzeitiger zuverlässiger, vertragsgerechter Lieferung setze deutliche Akzente. Der hohe Auftragsbestand diene als Grundlage für deutlich höhere Produktionsvolumen in den kommenden Jahren.

Neue Aufträge und M&A-Strategie

Die Auftragslage wird durch signifikante Neukundenbindungen gestützt. Ein wesentlicher Treiber im dritten Quartal war der verlängerte Vertrag mit KNDS Deutschland über HSWL 354-Getriebe für den LEOPARD 2 Kampfpanzer und die zugehörige Fahrzeugfamilie. Der Wert dieses Auftrags beläuft sich auf etwa 130 Millionen Euro. Die Lieferungen sind für den Zeitraum von 2029 bis 2032 geplant. Zudem erhielt die RENK Group AG von Patria einen Folgeauftrag über HSWL 076-Getriebe für die TRACKX-Famil im Wert von 30 Millionen Euro. Die Auslieferung soll ab 2027 erfolgen.

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Neben der operativen Geschäftsentwicklung setzt die RENK Group AG auch ihre Mergers and Acquisitions (M&A)-Strategie systematisch um. Die Akquise von David Brown Defence wurde am 2. November 2026 abgeschlossen. Parallel dazu wurde am 22. Oktober 2026 der bindende Vertrag über den Verkauf des Gleitlagergeschäfts geschlossen. Diese strategischen Schritte dienen der Fokussierung des Unternehmens auf seine Kernkompetenzen im Bereich der mobilen Lösungen für Landfahrzeuge und Verteidigungsanwendungen.