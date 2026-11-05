RENK Group: Auftragseingang steigt um 33,6 % im Jahr 2026

Die RENK Group AG meldet für die ersten neun Monate von 2026 einen Auftragseingang von 1,66 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT wächst überproportional auf 158,8 Millionen Euro an.

Die RENK Group AG hat für die ersten neun Monate des Jahres 2026 ein deutliches Wachstum bei den neuen Aufträgen verzeichnet. Der Gesamtumsatz an Auftragseingängen kletterte um 33,6 % auf 1.664,4 Millionen Euro im Vergleich zu 1.245,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum von 2025. Dieses massive Plus wird hauptsächlich durch die anhaltend hohe Nachfrage im defensiven Geschäftsbereich angetrieben. Die RENK Group AG als führender Anbieter von Antriebslösungen für militärische und zivile Anwendungen bestätigt damit ihren bestehenden Wachstumskurs auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres.

Starke Nachfrage treibt Auftragsbestand auf Rekordniveau

Das Book-to-Bill-Verhältnis verbesserte sich signifikant von 1,3x im Jahr 2025 auf 1,7x in den ersten neun Monaten von 2026. Dieser Wert unterstreicht die strukturell hohe internationale Nachfrage nach den speziellen Produkten der RENK Group. Zum Stichtag des 30. September 2026 stieg der gesamte laufende Auftragsbestand auf ein neues Allzeithoch von 7,6 Milliarden Euro an. Diese hohe Deckung sichert die Sichtbarkeit künftiger Umsätze bis weit in das Jahr 2030 und darüber hinaus. Die tatsächlich erzielten Umsatzerlöse stiegen im Vorjahresvergleich um 5,8 % auf 982,0 Millionen Euro, während im Vorjahr 927,7 Millionen Euro erzielt wurden. Dieser Anstieg folgte den mit den Kunden vertraglich vereinbarten Liefer- und Abrufterminen.

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Investitionen in Rheine steigern Verteidigungskapazitäten

Im dritten Quartal hat die RENK Group den operativen Kapazitätshochlauf konsequent vorangetrieben. Am Produktionsstandort Rheine wurden Ende August drei neue, hochmoderne Bearbeitungszentren offiziell in Betrieb genommen. Damit steigen die Verteidigungskapazitäten im drittgrößten Werk der RENK Group erneut deutlich an. Die RENK Group plant dort bis zum Jahr 2030 Investitionen in Höhe von über 20 Millionen Euro. Ferner werden die Methoden des neuen Produktionskonzepts aktuell schrittweise auf das gesamte Produktionsnetzwerk der RENK Group übertragen, um die Effizienz weiter zu steigern.

Skaleneffekte und neue Verträge stärken Division Vehicle Mobility

Die Division Vehicle Mobility Solutions (VMS) bleibt der klare Wachstumsmotor des Unternehmens. Der Auftragseingang dieser Sparte erhöhte sich in den ersten neun Monaten des Jahres um 46,2 % auf 1.321,8 Millionen Euro, verglichen mit 903,9 Millionen Euro im Vorjahr. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 2,0x gegenüber 1,6x im Vorjahr. Wesentliche Treiber im dritten Quartal waren die Auftragserweiterung von KNDS Deutschland für HSWL-354-Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 im Wert von rund 130 Millionen Euro. Die Auslieferung soll 2029 beginnen und 2032 abgeschlossen sein. Zusätzlich erhielt die RENK Group von Patria einen Folgeauftrag über HSWL-076-Getriebe für die TRACKX-Fahrzeugfamilie im Wert von 30 Millionen Euro.

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Ergebnisentwicklung und Ausblick auf die kommenden Jahre

Das bereinigte EBIT legte erneut überproportional um 12,7 % auf 158,8 Millionen Euro zu, während es im Vorjahr noch bei 141,0 Millionen Euro lag. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich dadurch auf 16,2 % gegenüber 15,2 % im Vorjahr. Ausschlaggebend waren vor allem die positiven Skaleneffekte in der Division Vehicle Mobility Solutions sowie anhaltende Effizienzgewinne aus dem modularen Produktionskonzept. Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG, betonte, dass die Firma ihre Kapazitäten konsequent ausbaue und gleichzeitig zuverlässig liefere. Mit einem gesamten Auftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro lege man heute die Basis für die deutlich höheren Stückzahlen der kommenden Jahre.

Schwäche in industriellen Märkten und Marinegeschäft stabil

Während die Division Marine & Industry (M&I) sich erholte, blieben die industriellen Endmärkte von der anhaltenden Schwäche des Industriesektors geprägt. Der Auftragseingang der Division M&I lag mit 256,9 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert von 254,7 Millionen Euro. Zu dem Ergebnis trugen unter anderem Aufträge aus der Türkei über vier Schiffssätze für die HISAR-OPVs bei. Die Umsatzerlöse von M&I verringerten sich jedoch um 6,3 % auf 250,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT ging auf 25,8 Millionen Euro zurück. Die Division Slide Bearings verzeichnete einen Auftragseingang von 96,0 Millionen Euro in den ersten neun Monaten.