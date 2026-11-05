RENK Group: Auftragseingang steigt um 33,6 Prozent im Jahr 2026

Die RENK Group AG verzeichnet im dritten Quartal 2026 einen deutlichen Anstieg des Auftragseingangs auf 1,664 Milliarden Euro. Das Unternehmen meldet Rekordwerte bei den Auftragsbeständen und steigende Gewinne.

Die RENK Group AG aus Augsburg hat für die ersten neun Monate des Jahres 2026 ein deutliches Wachstums Momentum bestätigt. Der Auftragseingang kletterte um mehr als 33,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und erreichte ein Volumen von 1,664,4 Milliarden Euro. Im Vergleichszeitraum 9M 2025 lagen die Werte bei 1,245,8 Milliarden Euro, was einen signifikanten Anstieg der internationalen Nachfrage widerspiegelt.

Rekord bei Auftragsbestand sichert Zukunft

Der Gesamt-Auftragsbestand erreichte zum 30. September 2026 ein neues Allzeithoch von 7,6 Milliarden Euro. Zum Vergleich, zum 31. Dezember 2025 lag der Wert noch bei 6,7 Milliarden Euro. Dieses massive Volumen sichert eine hohe Zukunftssichtbarkeit der Umsatzerlöse, die weit über das Jahr 2030 hinausreicht. Das Book-to-Bill-Verhältnis betrug 1,7x für den Zeitraum 9M 2026 und lag damit deutlich höher als die 1,3x im Vorjahr.

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Umsatz und Gewinn entwickeln sich positiv

Der Umsatz wuchs um 5,8 Prozent auf 982,0 Millionen Euro im Vergleich zu 927,7 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Entwicklung verlief gemäß den vertraglich vereinbarten Liefer- und Freigabeplänen der Kunden. Das bereinigte EBIT stieg weiter überdurchschnittlich um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro. Der Vorjahreswert betrug 141,0 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 100 Basispunkte auf 16,2 Prozent gegenüber 15,2 Prozent im Vorjahr.

Ausbau der Produktionskapazitäten in Deutschland

Der Produktionshochlauf in Augsburg und Rheine läuft parallel zur laufenden Serienproduktion wie geplant ab. Am Standort Rheine sind Ende August drei neue hochmoderne Bearbeitungszentralen offiziell in Betrieb gegangen. Dies erhöht die Verteidigungskapazitäten der drittgrößten Anlage der RENK Group weiter. Die RENK Group plant, bis zum Jahr 2030 mehr als 20 Millionen Euro in diesen Standort zu investieren. Methoden aus dem neuen Produktionskonzept werden schrittweise auf das gesamte Produktionsnetzwerk übertragen.

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Division Vehicle Mobility Solutions treibt Wachstum

Die Division Vehicle Mobility Solutions (VMS) bleibt der klare Wachstumstreiber. Der Auftragseingang in diesem Bereich stieg um 46,2 Prozent auf 1,321,8 Milliarden Euro im Zeitraum 9M 2026. Im Vorjahr lagen die Werte bei 903,9 Millionen Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis betrug hier 2,0x gegenüber 1,6x im Vorjahr. Der Umsatz in der VMS-Division stieg um 12,3 Prozent auf 650,2 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT der Division wuchs sogar um 23,4 Prozent auf 129,3 Millionen Euro. Die Marge erreichte 19,9 Prozent.

Wichtige Aufträge für Kampfpanzer und Fahrzeuge

Zu den Haupttreibern im dritten Quartal gehörte der erweiterte Vertrag mit KNDS Deutschland über HSWL 354-Getriebe für den LEOPARD 2 Kampfpanzer im Wert von ca. 130 Millionen Euro. Die Auslieferungen sind ab 2029 geplant und sollen bis 2032 abgeschlossen sein. Zudem erhielt RENK einen Folgeauftrag von Patria über HSWL 076-Getriebe für die TRACKX-Familie im Wert von 30 Millionen Euro. Lieferungen beginnen hier ab 2027. Der CEO der RENK Group AG, Dr. Alexander Sagel, betonte die Zuverlässigkeit des Unternehmens bei der Termintreue.

Strategische Käufe und Verkäufe abgeschlossen

Die RENK Group realisiert ihre M&A- und Sektorstrategie systematisch. Der Kauf von David Brown Defence wurde am 2. November 2026 abgeschlossen. Der bindende Vertrag zum Verkauf des Gleitlagergeschäfts wurde bereits am 22. Oktober 2026 geschlossen. Diese strategischen Maßnahmen untermauern die Positionierung des Unternehmens als führender Anbieter von Antriebslösungen für militärische und zivile Sektoren.