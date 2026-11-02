Renk Group übernimmt David Brown Defence für U-Boot-Antriebe

Die Renk Group AG hat David Brown Defence übernommen. Das UK-Kompetenzzentrum in Huddersfield spezialisiert sich auf U-Boot-Antriebssysteme für Marineprogramme.

Die RENK Group AG hat am 2. November 2026 die vollständige Übernahme von David Brown Defence (DBD) abgeschlossen. Die Transaktion erfolgte vom US-amerikanischen Private-Equity-Haus Stellex Capital Management. Der ursprüngliche Kaufvertrag wurde bereits am 3. Juli 2026 in London unterzeichnet. Nun liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor, sodass die Integration in die RENK Group AG unmittelbar wirksam wird.

Kompetenzzentrum Huddersfield für Antriebe

Der Standort Huddersfield im westenglischen Grafschaft West Yorkshire fungiert ab sofort als zentrales Kompetenzzentrum für U-Boot-Antriebssysteme innerhalb der RENK Group. Das ehemalige Unternehmen David Brown Defence firmiert weiterhin unter dem Namen RENK UK Huddersfield. Diese Umstrukturierung sichert die industrielle Präsenz in Großbritannien. Sie bindet die langjährige Ingenieurskunst vor Ort strategisch in das globale Netz der AUGSBURGER Industrie ein. Die Marke David Brown Defence wird damit als operativer Unterbau in die Muttergesellschaft integriert.

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Technologische Synergien im Verteidigungssektor

David Brown Defence ergänzt das bestehende Produktportfolio der RENK Group AG um drei spezifische technische Schwerpunkte. Dazu zählen geräusch- und vibrationsarme Antriebstechnologien für U-Boote, die erstmals in das Portfolio aufgenommen wurden. Hinzu kommen Hauptantriebssysteme für Marineschiffe sowie Antriebseinheiten und Getriebe für Rad- und Kettenfahrzeuge. Diese Kombination aus Land- und Marinespezialistenschafft eine breite Kompetenzbasis für das Verteidigungsgeschäft. Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG, betonte bei der Vorstellung der Übernahme die Bedeutung dieser technologischen Bündelung. Er verwies darauf, dass RENK damit herausragende operative Fähigkeiten bündelt und Verantwortung für kritische Verteidigungsprogramme übernimmt. Als europäischer Partner biete man seinen Kunden im Vereinigten Königreich und weltweit zuverlässige Lieferketten für marine und landgebundene Systeme.

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Strategische Ausweitung auf Five-Eyes-Märkte

Mit dieser Akquisition gewinnt die RENK Group AG direkten Zugang zu langfristigen Marineprogrammen in Großbritannien, Kanada, Norwegen und Australien. Damit baut das AUGSBURGER Unternehmen seine Präsenz in den Five-Eyes-Staaten signifikant aus. Ein zentrales Projekt, das nun unterstützt wird, ist das Global Combat Ship des Typs 26. Dieses Schiff spielt eine strategisch wichtige Rolle und bietet langfristiges Potenzial im Programm- und Aftermarket-Geschäft. Im Bereich der Landsysteme erweitert das Portfolio gepanzerte Fahrzeugprogramme im britischen Markt um Modelle wie den Challenger 2, den Challenger 3 und das Boxer-Fahrzeug. Die Zusammenarbeit soll durch gemeinsame Nutzung von Fertigungskapazitäten sowie integrierte Beschaffungs- und Entwicklungsprozesse effizienter gestaltet werden. Die Kunden, insbesondere Streitkräfte und Rüstungsbehörden, sollen von der gebündelten Expertise und der skalierten Produktionskapazität profitieren.

Finanzielle Bedeutung und Führungswechsel

Der umfangreiche Auftragsbestand und die gut gefüllte Pipeline von David Brown Defence unterstreichen die wirtschaftliche Tragweite der Transaktion. Die Gesamtgröße dieser Aufträge beläuft sich auf über 700 Millionen Pfund Sterling für den Zeitraum von 2026 bis 2030. Mike Helme, CEO von David Brown Defence, verwies auf das Team aus 530 Mitarbeitenden mit über 100 Jahren Engineering-Kompetenz. Er betonte den Nutzen des internationalen Netzwerks der RENK Group für Qualität und Zuverlässigkeit. Die Parteien haben vereinbart, Stillschweigen über die genauen finanziellen Konditionen der Übernahme zu wahren. Barclays agierte als Finanzberater und Linklaters als Rechtsberater für die RENK Group bei dieser Transaktion. Die RENK Group AG erreichte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Mitglied des MDAX. Stellex Capital Management LLC verwaltet Vermögen von über 6,9 Milliarden US-Dollar.