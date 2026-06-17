Renk, Power Metallic Mines und Siemens Energy: lukrative Chancen am Aktienmarkt?

Ein Überblick über aktuelle Investmentchancen: Renk expandiert in die Autonomie, Power Metallic Mines profitiert vom Kupfer-Superzyklus und Siemens Energy zeigt trotz KI-Kontroversen Stärke.

Läutet Renk die Zeitenwende ein? Auf der Rüstungsmesse in Paris hat man gemeinsam mit einem Partner einen autonom fahrenden Panzer vorgestellt. Dies zeigt, dass Renk künftig mehr als Getriebe anbieten will.

Der Schritt ist sicher richtig. Kann die Aktie davon profitieren? Vom Kupfer-Superzyklus profitieren will Power Metallic Mines. Dafür entwickelt man in Kanada eines der wahrscheinlich spannendsten Multimetall-Projekte der Welt.

In den kommenden Monaten sollen gleich mehrere Meilensteine erreicht werden. Analysten sehen mehr als 100 % Kurspotenzial. Bullisch sind Analysten auch bei Siemens Energy. Die Aktie scheint die kleine Korrektur bereits wieder beendet zu haben.

Zuletzt hat der CEO Bedenken bezüglich eines möglichen KI-Klumpenrisikos widersprochen. Die Kunden machen sogar Druck. Kann es für die DAX-Aktie bis auf 250 EUR gehen? Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 ESG-Aktien.deSoftware vor dem Comeback - diese 5 Aktien könnten durchstarten! Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst - mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren. Doch genau hier entsteht eine seltene Chance.

Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen. Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht.

Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt. In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind - mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial. Jetzt den kostenlosen Report sichern - bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt! Hier klicke





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