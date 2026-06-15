Renk präsentiert ersten eigenen unbemannten Panzer auf der Eurosatory

Der deutsche Getriebekonzern Renk stellt gemeinsam mit Patria ein digitales, kettenbasiertes UGV vor, das künftig in Bundeswehr‑Strategien und internationalen Konflikten eine zentrale Rolle spielen soll.

Auf der internationalen Rüstungsmesse Eurosatory in Paris hat das MDax-gelistete Unternehmen Renk am Montag einen bedeutenden Meilenstein präsentiert: den ersten eigenen unbemannten Panzer, ein Unmanned Ground Vehicle ( UGV ).

Das Fahrzeug, das auf einer kettenbasierten Plattform des finnischen Rüstungsriesen Patria aufbaut, kombiniert die mechanische Expertise von Renk im Getriebe- und Antriebsstrangbereich mit einer fortschrittlichen Drive‑by‑Wire‑Architektur, bei der Lenk- und Bremsbefehle rein über Funk übertragen werden. Das integrierte Getriebe übernimmt Lenk-, Brems‑ und Antriebsfunktionen in einer digital gesteuerten Antriebsstrangarchitektur, die laut Renk in weniger als zwei Jahren nach militärischen Standards entwickelt und umfassend validiert wurde.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Patria entsteht damit ein modulares, skalierbares Fahrzeug, das sowohl in friedenssichernden Operationen als auch in hochintensiven Konfliktszenarien eingesetzt werden kann. Renk, das bereits seit Jahren zu den Hauptlieferanten von Getrieben für sämtliche Panzerklassen gehört, konnte Anfang Juni das viertausendste Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 am Hauptfertigungsstandort in Augsburg ausliefern.

Derzeit verzeichnet das Unternehmen einen Rekordauftragsbestand von 6,9 Milliarden Euro für das erste Quartal 2026, während die Aktie seit dem MDax‑Aufstieg im Vorjahr um rund 115 Prozent zulegte. Alexander Sagel, Vorstandsvorsitzender von Renk, betonte, dass die Zukunft von Landoperationen von digital vernetzten und skalierbaren Fahrzeugarchitekturen abhänge.

Er verwies darauf, dass die gesammelten Erfahrungen aus der Ukraine - dort werden unbemannte Systeme bereits für die Bergung verwundeter Soldaten und die Räumung verminter Gebiete eingesetzt - bereits in die langfristige Strategie "Campaign Plan 2035+" einfließen. Die Bundeswehr plant, in künftigen Konflikten, die zunehmend von sogenannten "Killzones" geprägt sein werden - kilometerlange Korridore, in denen unbemannte Systeme wie Drohnen permanent überwachen - verstärkt auf UGVs zu setzen, um die eigene Truppenbewegung zu schützen und gleichzeitig feindliche Kräfte zu neutralisieren.

Der vorgestellte UGV unterstreicht zudem den Trend, dass unbemannte Bodensysteme neben den bereits etablierten Drohnen eine immer wichtigere Rolle im modernen Gefecht einnehmen. Während Drohnen vor allem für Aufklärung und zielgerichtete Angriffe eingesetzt werden, bieten unbemannte Panzer die Möglichkeit, schwere Lasten, Munition oder Rettungsausrüstung in gefährlichen Umgebungen zu transportieren, ohne das Leben von Soldaten zu gefährden.

Durch die Kombination von robusten Getriebetechnologien, digitaler Steuerung und drahtloser Kommunikation schafft Renk gemeinsam mit Patria ein System, das sowohl in urbanen Kampfzonen als auch in schwierigen Geländestrukturen operieren kann. Die von Renk bereitgestellte Drive‑by‑Wire‑Technologie ermöglicht zudem eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Missionen, da Software‑Updates die Fahrzeugparameter flexibel ändern können.

Diese Innovationskraft positioniert das Unternehmen nicht nur als Schlüsselakteur im europäischen Verteidigungssektor, sondern legt auch den Grundstein für zukünftige Kooperationen, bei denen unbemannte Bodensysteme zu einem integralen Bestandteil integrierter, vernetzter Streitkräfte werden





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