Das MDax-Unternehmen Renk hat auf der Pariser Rüstungsmesse Eurosatory den ersten eigenen unbemannten Panzer vorgestellt. Das UGV (Unmanned Ground Vehicle) wurde gemeinsam mit dem finnischen Rüstungsunternehmen Patria entwickelt. Renk liefert das Getriebe sowie die Drive-by-Wire-Architektur, bei der Lenkbewegungen per Funk statt über Kabel übertragen werden.

Das MDax-Unternehmen Renk hat auf der Pariser Rüstung smesse Eurosatory den ersten eigenen unbemannten Panzer vorgestellt. Gemeinsam mit dem finnischen Rüstung sunternehmen Patria hat das Unternehmen das sogenannte UGV ( Unmanned Ground Vehicle ) entwickelt.

Renk zählt zu den Hauptlieferanten von Getrieben für Panzer aller Art. Anfang Juni hat das Unternehmen das viertausendste Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 am Hauptfertigungsstandort in Augsburg gebaut. Im ersten Quartal 2026 hat das Unternehmen aus Augsburg einen Rekordauftragsbestand in Höhe von 6,9 Milliarden Euro erreicht. Das in Paris vorgestellte kettenbasierte UGV baut auf einer Plattform von Patria auf.

Renk liefert das Getriebe sowie die Drive-by-Wire-Architektur, bei der Lenkbewegungen per Funk statt über Kabel übertragen werden. Das Getriebe vereint dabei Lenk-, Brems- und Antriebsfunktionen in einer digital gesteuerten Antriebsstrangarchitektur. Es wurde in weniger als zwei Jahren nach militärischen Standards entwickelt und validiert.

"Die Zukunft der Landoperationen wird von digital vernetzten und skalierbaren Fahrzeugarchitekturen abhängen", sagt Renk-Chef Alexander Sagel. "Gemeinsam mit Patria zeigen wir, wie skalierbare und zukunftsfähige Lösungen für unbemannte Landsystemespiele eine immer größere Rolle spielen.





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