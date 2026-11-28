Arbeitsminister Alexander Schweitzer prescht mit seinem Rentenplan vor. Die Union reagiert verärgert, die SPD lobt einen »guten Ausgleich«. Wer was sagt – der Überblick.

Am Donnerstagabend saßen die Unterhändler von Union und SPD noch zusammen. Eine Einigung fanden sie nicht. Am Freitag hat Arbeitsminister Alexander Schweitzer seinen Gesetzentwurf zur Rente nreform trotzdem vorgelegt.

Kanzleramtschefin Nina Warken ließ noch vor seinem Auftritt mitteilen: »Eine Verständigung darauf gibt es nicht.

Advertisement

Advertisement

« Der SPD-Politiker will die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren erhalten, die sogenannte Rente mit 63. Den Zugang will er aber erschweren. Zeiten mit Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Minijobs sollen nicht mehr zählen. Nach Schweitzers Angaben könnten rund 27 Prozent der heute Berechtigten die Rentenart dann nicht mehr wie bisher nutzen.