Wer clever auswählt, kann mit dem Wohnsitzwechsel Tausende Euro jährlich bei der Steuer sparen. Einige Länder bieten clevere Sonderregeln für Zuwanderer und ein Leben mit mehr Netto vom Brutto.

– das macht Dubai zu einem der attraktivsten Ziele für Unternehmer und Onlineworker. Wer sich in einer der mehr als 30 Freihandelszonen niederlässt, kann eine Firma gründen, auch ohne eine Betriebsstätte in Dubai zu betreiben.

Die Kosten für eine Aufenthaltserlaubnis inklusive Firmengründung beginnen bei etwa 7500 Euro im Jahr. Auf Gewinne bis 375.000 AED, also umgerechnet rund 91.000 Euro, müssen Unternehmen gar keine Körperschaftsteuer zahlen, auf alles, was darüber liegt, fallen überschaubare neun Prozent Steuern an. Wichtig: Deutschland hat kein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu denen Dubai gehört. Wer steuerfrei leben will, muss seinen Wohnsitz dauerhaft dorthin verlagern.

Advertisement

Advertisement

Das Auswandern geht extrem schnell.