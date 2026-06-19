Rente im Norden: So groß sind die Unterschiede

Die Bundesregierung streitet sich über die Rente. Wie kaputt ist das System? Kommt das Rentenpaket der Bundesregierung? Der Streit gefährdet die schwarz-rote Koalition.

Miriam Körner, eine alleinerziehende Mutter aus Neustadt in Holstein, ist sich sehr besorgt um ihr Einkommen im Alter . Sie hat sich schon früh im Berufsleben um die Absicherung im Alter Gedanken gemacht und zahlt nicht nur in die gesetzliche Rente nkasse ein, sondern hat auch eine betriebliche Alter sversorgung und einen Riester- Rente nvertrag abgeschlossen.

Trotzdem ist sie beim Gedanken an den Renteneintritt sehr verunsichert und fragt sich, ob es reicht, ob sie Flaschen sammeln muss oder ob sie sich über Foodsharing Lebensmittel holen kann. Eine repräsentative Umfrage des Instituts Civey hat ergeben, dass rund 82 Prozent aller Befragten zwischen 18 und 67 Jahren davon ausgehen, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird, um den derzeitigen Lebensstandard zu halten. In Schleswig-Holstein liegt der Anteil bei etwa 83 Prozent.

Tim Holborn, Landesgeschäftsführer des SoVD in Schleswig-Holstein, fordert eine Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung und kritisiert die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz scharf. Die durchschnittliche Rentenleistung lag in Schleswig-Holstein laut Statistikamt Nord im Jahr 2024 bei 18.509 Euro pro Jahr und Person. Damit rangiert das Land unter dem bundesweiten Durchschnitt von 19.211 Euro jährlich. Die Wirtschaftsstruktur des Landes ist dafür verantwortlich, dass das Lohnniveau geringer ist als in Bundesländern, in denen mehr große Industrieunternehmen ansässig sind.

Die Deutsche Rentenversicherung Nord rät jungen Menschen, spätestens mit dem ersten Job eine Rentenberatung in Anspruch zu nehmen. Die durchschnittlich höchsten Renten wurden 2024 mit 20.271 Euro im Kreis Stormarn gezahlt, ähnlich hoch waren sie in den anderen südlichen Kreisen wie Pinneberg oder Herzogtum Lauenburg. Hier waren sie sogar höher als im Bundesdurchschnitt. Schlusslicht war Flensburg mit durchschnittlich 17.598 Euro, kurz davor die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg.

Die südlichen Kreise profitieren als Teil der Metropolregion von ihrer Nähe zum wirtschaftlich starken Hamburg. Miriam Körner sagt, sie lebe bereits recht sparsam und zahle zum Glück auch nicht viel Miete. Ein bisschen Geld sei momentan noch übrig, um zusätzlich etwas fürs Alter zu sparen. Aber sie sagt auch, dass sie auf bestimmte Dinge jetzt nicht verzichten möchte: Gelegentliche Konzertbesuche, Unternehmungen mit ihrer Mutter oder mal mit ihrem Sohn ins Stadion gehen.

Auch Silke Bürger aus Prisdorf im Kreis Pinneberg geht mit 80 Jahren noch ihrem Beruf nach, statt den Ruhestand zu genießen





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