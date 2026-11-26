Drei Unionspolitiker wollen die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren erhalten – aber nicht für alle. Was dahintersteckt.

deutet sich ein Durchbruch an. Es ist jedoch ein Durchbruch in Zeitlupe. So langsam und zähflüssig, wie sich die Diskussion über die abschlagsfreienach 45 Beitragsjahren seit August hinzieht, genauso langsam und zähflüssig zeichnet sich nun die Lösung ab.

Denn Fachpolitiker der Union präsentierten dem Koalitionspartnernun zunächst ein Kompromissangebot. In dem Papier, das dieser Redaktion vorliegt, schreiben die Verfasser, dass die Frührente „für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten“ bleiben könne. Der „Spiegel“ hatte zuerst berichtet.

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„Nichtstun ist keine Option“, heißt es in dem zweiseitigen Schriftstück. Unterzeichnet haben es der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johannes Winkel sowie Marc Biadacz und Pascal Reddig, die beide die„Die Gruppe der obersten 20 Prozent der Einkommen nutzt die sogenannte ‚Rente mit 63‘ viermal so häufig wie die Gruppe der untersten 20 Prozent der Einkommen“, so die Autoren.