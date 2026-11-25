Die Union hat einen Kompromissvorschlag im Koalitionsstreit um die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren vorgelegt. Sie bliebe erhalten für Menschen mit kleinem Einkommen. Ein entsprechendes Papier liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor.

In einem zweiseitigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, bringen CDU und CSU eine sogenannte "Respekt-Rente" ins Gespräch. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, auch als "Rente mit 63" bekannt, soll auch künftig für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten bleiben.

Diese Personengruppe arbeitet dem Papier zufolge besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs. Erst mit steigendem Einkommen soll es demnach Abschläge geben.berichtet. Unterzeichner des Papiers sind der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Johannes Winkel sowie Marc Biadacz und Pascal Reddig – die beiden leiten die CDU/CSU-Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales. Wer 45 Jahre gearbeitet und in der Erwerbszeit 70 Prozent des Durchschnittseinkommens oder weniger verdient habe, solle dem Unionsvorschlag zufolge weiterhin ohne Abschläge in Rente gehen können.

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Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten würden auch weiterhin berücksichtigt. Wer mehr als 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient habe, solle ab dieser Schwelle reguläre Abschläge auf die darüber liegenden Entgeltpunkte bezahlen. Ende Juni hatte eine von der Bundesregierung beauftragte Rentenkommission 33 Vorschläge vorgelegt. Dazu gehören unter anderem die Abschaffung der vorgezogenen abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte.

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Bundeskanzler Friedrich Merz und die damalige Arbeitsministerin Bärbel Bas hatten angekündigt, das Paket in Gänze umzusetzen,Der Vorschlag, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen, stieß jedoch auf Widerstand: Mehrere Ministerpräsidentinnen und -präsidenten von CDU und SPD positionierten sich dagegen. Die Unionsfraktion nennt als Ziel ihres Vorschlags, den "Knoten zu lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg zu bringen".

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